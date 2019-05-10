В Киеве у офиса телеканала «Интер» прошла акция против программы на 9 мая

В Киеве у офиса телеканала «Интер» прошла акция против программы на 9 мая

В Киеве возле офиса компании «Национальные информационные системы», которая производит программы для телеканала «Интер», прошла акция членов общественной инициативы «Выключи российское». Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Участники акции оставили на стенах здания наклейки с призывом «выключить российское», чтобы привлечь внимание к «российской пропаганде», которую, по их мнению, распространяет «Интер».

Поводом для проведения протеста стали транслируемые телеканалом программа «Победа. Одна на всех» и фильм «Ни шагу назад», посвященные ко Дню Победы.

Как сообщает УНИАН, один из координаторов акции Дмитрий Жмайло назвал «Интер» «оружием Российской Федерации в информационной войне против Украины». По мнению активистов, телеканал «прикрывается свободой слова» и «апеллирует к международному сообществу» о наличии на Украине цензуры.