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Геологи нашли в Индии превышающий в пять раз запасы страны золотой рудник

По заявлениям специалистов, на севере страны обнаружен рудник с запасом свыше 3 тыс. тонн золота. Сейчас запасы страны оцениваются в 620 тонн
Фото: Miro May / picture alliance / Global Look Press

Индийские геологи обнаружили в северной провинции Уттар Прадеш месторождение золотой руды, запасы которого оцениваются почти в 3 тыс. тонн.

Как сообщает Reuters, в случае успешной разработки рудника страна сможет отчасти удовлетворить свои потребности в золоте, которые составляют около 840 тонн в год. Агентство указывает, что в настоящее время Индия добывает всего две-три тонны золота в год и вынуждена ввозить драгоценный металл из-за рубежа.

Как пишет Times of India, если подсчеты ученых верны, то страна по золотому запасу выйдет на второе место в мире после США. Сейчас запасы Индии оцениваются в 620 тонн, у США — 8,1 тыс. тонн, в настоящее время второе место по запасам золота занимает Германия — 3,4 тыс. тонн.

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По словам главы геологоразведывательной службы штата Уттар Прадеш Рошана Джейкоба, работы в регионе продолжались на протяжении 20 лет. Для начала полномасштабной добычи теперь требуется получить согласие властей. В годы британского колониализма основным месторождением золота в Индии считался южный штат Карнатака. Однако в независимой Индии от разработок там было решено отказаться, учитывая небольшие запасы и высокую себестоимость работ, отмечает Times of India.

Одним из крупнейших золотых месторождений в России считается Сухой Лог, запасы которого составляют около 2 тыс. тонн.

Автор: Артем Филипенок
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