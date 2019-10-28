Путин поручил усилить ответственность за добычу золота без лицензии

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта следующего года представить предложения по законодательному регулированию добычи россыпного золота индивидуальными предпринимателями (ИП). Перечень поручений главы государства после встречи с представителями общественности Дальнего Востока опубликован на сайте Кремля.

Согласно поручению, предложения должны касаться условий добычи золота и порядка его сбыта государству. Кроме того, правительство должно представить предложения об увеличении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии.

В августе 2018 года стало известно, что губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин направил Путину письмо о сокращении золотодобычи в регионе. В документе указывалось, что запасы двух самых богатых месторождений металла (Купол и Двойное) почти исчерпаны. В связи с этим Копин попросил президента увеличить госфинансирование поиска новых месторождений в округе и расширить заявительные механизмы лицензирования участков недр.