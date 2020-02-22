МВД начало проверку «плана» по уголовным делам в Подмосковье

Ранее глава столичного профсоюза полиции заявил, что руководство подмосковного отдела МВД потребовало от своих сотрудников сдать до конца февраля не менее 55 уголовных дел

Управление МВД по Московской области инициировало проверку после информации, что в межмуниципальном отделе «Орехово-Зуевское» существует план по количеству возбужденных и расследуемых уголовных дел. Об этом РБК сообщила начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД Татьяна Петрова.

«<…> назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — уточнила она.

Как ранее сообщал РБК, руководитель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить информацию по поводу требований определенного количества уголовных дел. В частности, Пашкин попросил его провести служебную проверку деятельности подмосковного главного управления МВД, а также замглавы МВД генерал-полковника Аркадия Гостева, отвечающего в ведомстве за работу органов дознания.

По данным, которые приводит в обращении Пашкин (он среди прочего ссылается на аудиозапись), 21 февраля в отделе МВД «Орехово-Зуевское» состоялось совещание, на котором его руководство поставило своим сотрудникам задачу сдать до конца февраля не менее 55 уголовных дел. Кроме этого, руководитель Московского профсоюза полиции заявил, что руководство областного главка МВД требует ежемесячно сдавать по области в среднем 80 уголовных дел.