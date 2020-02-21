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Профсоюз полиции обратился к Колокольцеву из-за требований по числу дел

Московский профсоюз полиции попросил главу МВД Владимира Колокольцева проверить информацию о том, что сотрудников подмосковной полиции принуждают выполнять ежемесячный план по возбуждению 80 уголовных дел
Владимир Колокольцев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)
Руководитель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин написал заявление на имя министра Владимира Колокольцева с просьбой провести служебную проверку в отношении заместителя главы МВД генерал-полковника Аркадия Гостева, отвечающего в министерстве за работу органов дознания, а также проверить ГУ МВД по Подмосковью. Копия обращения есть у РБК, ее подлинность и факт отправки подтвердил глава профсоюза.
В заявлении говорится, что в пятницу, 21 февраля, в муниципальном управлении МВД России «Орехово-Зуевское» прошло совещание дознавателей, на котором сотрудникам поставили задачу сдать до конца месяца 55 уголовных дел. Пашкин ссылается на аудиозапись, сделанную во время совещания. Также в заявлении говорится о том, что, согласно записи, «руководство областного главка МВД говорит», что в среднем по области в месяц сдается 80 уголовных дел, и отчитывает сотрудников за недостаточное количество дел.
Борьбу с «палочной системой» в МВД, при которой эффективность работы полиции определяется количеством раскрытых уголовных дел, начинал еще министр Рашид Нургалиев. В январе 2010 года он подписал приказ о новых критериях оценки деятельности милиции. В соответствии с документом должно было учитываться мнение граждан о качестве работы сотрудников полиции на основе вневедомственных источников социологической информации. Тогда в МВД говорили, что в качестве основных критериев оценки с ведомственных позиций определены качество и законность, а «валовые» показатели исключены.

В начале своей работы на посту министра в 2012 году Владимир Колокольцев заявлял, что является убежденным сторонником отмены «палочной системы», когда сотрудники выискивают несуществующие преступления или одно большое делят на несколько составов только ради показателей. «Я же всегда придерживался принципиальной позиции: надо ориентировать личный состав и все оперативные возможности на те направления, которые имеют наибольшую значимость для всего населения», — говорил министр в интервью «Московскому комсомольцу».

«Как вы знаете, сложилась практика оценивать работу дознавателя, следователя по количеству дел, переданных в суд, в том числе дел, которые должны быть прекращены по нереабилитирующим основаниям. Таких дел — около четверти от всех, что оказались или оказываются в суде, и фактически уже на стадии следствия ясно, что они не имеют перспективы для вынесения приговора, не имеют судебной перспективы. Эксперты предлагают внести изменения в ведомственные нормативные акты МВД, в соответствии с которыми следователю и дознавателю для улучшения отчетности не нужно будет направлять такие дела в суд», — говорил в 2018 году, выступая на коллегии МВД, президент Владимир Путин.

РБК направил запросы в управления общественных связей МВД и ГУ МВД по Московской области.
Автор: Дмитрий Серков
При участии: Егор Губернаторов
Теги: МВД, полиция, профсоюз
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