Профсоюз полиции обратился к Колокольцеву из-за требований по числу дел

Московский профсоюз полиции попросил главу МВД Владимира Колокольцева проверить информацию о том, что сотрудников подмосковной полиции принуждают выполнять ежемесячный план по возбуждению 80 уголовных дел

Руководитель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин написал заявление на имя министра Владимира Колокольцева с просьбой провести служебную проверку в отношении заместителя главы МВД генерал-полковника Аркадия Гостева, отвечающего в министерстве за работу органов дознания, а также проверить ГУ МВД по Подмосковью. Копия обращения есть у РБК, ее подлинность и факт отправки подтвердил глава профсоюза.

В начале своей работы на посту министра в 2012 году Владимир Колокольцев заявлял, что является убежденным сторонником отмены «палочной системы», когда сотрудники выискивают несуществующие преступления или одно большое делят на несколько составов только ради показателей. «Я же всегда придерживался принципиальной позиции: надо ориентировать личный состав и все оперативные возможности на те направления, которые имеют наибольшую значимость для всего населения», — говорил министр в интервью «Московскому комсомольцу».

«Как вы знаете, сложилась практика оценивать работу дознавателя, следователя по количеству дел, переданных в суд, в том числе дел, которые должны быть прекращены по нереабилитирующим основаниям. Таких дел — около четверти от всех, что оказались или оказываются в суде, и фактически уже на стадии следствия ясно, что они не имеют перспективы для вынесения приговора, не имеют судебной перспективы. Эксперты предлагают внести изменения в ведомственные нормативные акты МВД, в соответствии с которыми следователю и дознавателю для улучшения отчетности не нужно будет направлять такие дела в суд», — говорил в 2018 году, выступая на коллегии МВД, президент Владимир Путин.