Воздушно-десантные войска решили усилить авиацией

Российские Воздушно-десантные войска будут усилены авиацией, противовоздушными и противоракетными подразделениями. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников на встрече с иностранными военными атташе.
Говоря о развитии ВДВ, Вязников указал, что в мире есть существенные угрозы для безопасности России, которые затрагивают жизненно важные сферы деятельности государства. Для их предотвращения Россия продолжит развивать мобильные компоненты войск, сообщил Вязников.
«В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающие интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения», — сообщил генерал-лейтенант.
В мае командование ВДВ сообщило о передаче в войска новейших видов вооружений. У десантников появились беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3», боевые машины БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка». В августе командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщил, что до конца 2018 года в составе десантных войск появятся три танковых батальона.
До 2010 года ВДВ располагали собственной транспортной авиацией. Однако в 2010 году она была передана Военно-воздушным силам. Сейчас на вооружении ВДВ остаются боевые машины десанта и различные виды бронетранспортеров.