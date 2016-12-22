Воздушно-десантные войска решили усилить авиацией

ВДВ будут усилены с помощью придания им новых подразделений. У десантников появится авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны

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Российские Воздушно-десантные войска будут усилены авиацией, противовоздушными и противоракетными подразделениями. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников на встрече с иностранными военными атташе.

Говоря о развитии ВДВ, Вязников указал, что в мире есть существенные угрозы для безопасности России, которые затрагивают жизненно важные сферы деятельности государства. ​Для их предотвращения Россия продолжит развивать мобильные компоненты войск, сообщил Вязников.

«В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающие интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения», — сообщил генерал-лейтенант.

В мае командование ВДВ сообщило о передаче в войска новейших видов вооружений. У десантников появились беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3», боевые машины БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка». В августе командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщил, что до конца 2018 года в составе десантных войск появятся три танковых батальона.

До 2010 года ВДВ располагали собственной транспортной авиацией. Однако в 2010 году она была передана Военно-воздушным силам. Сейчас на вооружении ВДВ остаются боевые машины десанта и различные виды бронетранспортеров.