В Сирии нашли массовые захоронения тысяч жертв «Исламского государства»

В полях близ сирийского города Ракка, бывшего столицей «Исламского государства», найдены массовые захоронения. В братских могилах лежат по меньшей мере 3,5 тыс. человек

Тела из захоронений близ Ракки, найденные в октябре 2018 года (Фото: Aboud Hamam / Reuters)

Около города Ракка в Сирии судмедэксперты изучают братские могилы, оставшиеся с периода контроля над городом «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России группировка). Об этом сообщает AFP со ссылкой на работников службы гражданской обороны Ракки.

Ракка была столицей группировки с 2014 года. В октябре 2017 года она была освобождена Сирийскими демократическими силами при поддержке американской коалиции. Первые сообщения о массовых захоронениях в этом районе появились вскоре после отступления ИГ. Более чем через год стало известно о братских могилах в районе деревни аль-Фухейха.

В районе деревни есть как одиночные захоронения, так и братские могилы, в которых лежат по несколько сотен тел. По минимальным оценкам, близ аль-Фухейха закопаны 3,5 тыс. человек. Несколько сотен тел уже выкопаны сотрудниками гражданской обороны. Погибшие перевозятся для захоронения на кладбища. По некоторым предположениям, в этом районе могут быть захоронены иностранные заложники «Исламского государства», в том числе американский фотожурналист Джеймс Фоули. Его исламисты казнили в августе 2014 года, сняв расправу на видео и опубликовав в интернете.

Ранее вблизи Ракки уже было обнаружено несколько мест массовых захоронений. В декабре 2017 года на окраине поселка Аль-Вави из братской могилы были извлечены более 100 тел. Помимо Ракки, могилы жертв «Исламского государства» были обнаружены и на северо-востоке Ирака, в районе Синджар, откуда исламистов выбили в 2015 году. Большая часть погибших были езидами.