Полиция проконтролирует продажу препаратов для абортов

Росздравнадзор попросил Министерство внутренних дел найти компании, которые продают в интернете препараты для искусственного прерывания беременности. Сама служба не может пресечь распространение этих средств

Фото: Виктор Бартенев/Интерпресс/ТАСС

Полиция займется проблемой свободной продажи лекарственных средств для прерывания беременности на ранних сроках, сообщили РБК в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзоре). МВД предстоит провести оперативно-разыскные мероприятия в отношении компаний, продающих такие препараты в интернете. Помимо полиции Росздравнадзор привлек Роспотребнадзор к регулированию розничной продажи препаратов для медикаментозных абортов.

У самого Росздравнадзора нет полномочий на проведение каких-либо действий в отношении компаний, торгующих лекарствами в Сети, указано в сообщении Росздравнадзора, которое есть в распоряжении РБК. В ведомстве отмечают, что сейчас подобные средства можно беспрепятственно приобрести на нескольких сайтах.

Препараты для прерывания беременности не должны свободно продаваться в аптеках и в интернете, считают в службе. Они предназначены для применения под наблюдением врача и могут поставляться только в медицинские учреждения, имеющие лицензию на проведение абортов.

В частности, речь идет о препаратах для абортов на ранних сроках беременности (около месяца) на основе действующих веществ мифепристон и мизопростол. Как правило, они применяются в комплексе.

Внимание Росздравнадзора к мифепристону и мизопростолу вызвано информацией о негативных последствиях от их бесконтрольного применения, рассказал РБК представитель фармкомпании, побывавший на закрытом селекторном совещании службы со своими территориальными управлениями. Конкретных примеров собеседник не привел.

Бесконтрольное применение этих препаратов может привести к неполному отторжению плода и, как следствие, к кровотечению, угрожающему жизни, пояснила РБК главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова. «Можно не рассчитать дозу, можно не понять, что характер кровотечения уже не соответствует норме. В итоге самостоятельный аборт может закончиться летальным исходом», — указала она.

Особенно опасно использование препаратов на позднем сроке беременности, рассказала Уварова. В этом случае риск для жизни пациентки значительно повышается.

В конце 2016 года Росздравнадзор направил запрос производителям препаратов на основе мифепристона и мизопростола для получения информации о количестве реализованных упаковок и каналах продаж, рассказал РБК замгендиректора фармкомпании STADA CIS, производящей и мифепристон, и мизопристол, Иван Глушков. По данным компании, ее продажи мифепристона за первые девять месяцев 2016 года составили около 275 млн руб., все 100% препарата были доставлены в лечебные учреждения.

Самостоятельно Росздравнадзор займется розницей. Служба дала указание своим территориальным управлениям провести внеплановые проверки аптек, в которые могли поступать мифепристон и мизопростол.

Если фармточка будет поймана на продаже препаратов, предназначенных для применения в больницах, ей грозит штраф от 30 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или приостановка лицензии на 90 суток, по истечении которых ей еще предстоит доказать, что она исправила нарушения, пояснила РБК исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина. В Росздравнадзоре не уточнили, будут ли они изымать обнаруженные препараты и какое наказание ожидает аптеки.