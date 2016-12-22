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Осужденному за убийство Немцова увеличили срок за неуважение к суду
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Осужденному за убийство Немцова увеличили срок за неуважение к суду
Убийство Немцова, 22 фев, 12:18
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Осужденному за убийство Немцова увеличили срок за неуважение к суду
Темирлан Эскерханов, признанный виновным в убийстве политика Бориса Немцова, приговорен к месяцу колонии за оскорбление следователя в суде. Ранее суд назначил ему 14 лет за убийство оппозиционера
Темирлан Эскерханов (справа) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Осужденный по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова бывший сотрудник полиции из Чечни Темирлан Эскерханов получил 240 часов обязательных работ за неуважение к суду (ст. 297 УК РФ). Такое решение в четверг, 22 февраля, приняла судья Юлия Сафина, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Однако осужденный не будет отрабатывать это наказание — на основании Уголовного кодекса наказание было заменено одним месяцем колонии строго режима, сообщили в суде.

Во время судебного процесса по делу Немцова Эскерханов оскорбил одного из следователей, настаивало гособвинение. Следователь Тимирязевского следственного СКР Александр Камашев в апреле прошлого года пришел в Московский окружной военный суд, чтобы дать свидетельские показания. Во время выступления Эскерханов заявил: «Ваша честь, это шестерка». При этом он указал, что следователь его «семье угрожал», и назвал его нецензурным словом​ (цитата по «Медиазоне»). Тогда судья Юрий Житников сделал ему замечание. Спустя три месяца стало известно, что СКР проводит доследственную проверку высказывания Эскерханова, а в октябре адвокат осужденного Анна Бюрчиева рассказала о возбужденном в отношении него уголовном деле.

Эскерханов был приговорен к 14 годам строгого режима за убийство политика. Гособвинитель в прениях сторон по делу о неуважении к суду просил добавить ему к сроку два месяца. Санкция статьи 297 не предусматривает наказания в виде лишения свободы, однако, ​​ согласно УК, если уже осужденному человеку назначаются обязательные работы, они могут быть заменены на дополнительный срок в колонии, пояснила РБК адвокат Эскерханова Анна Бюрчиева. По ее словам, предметом судебного разбирательства стало лишь одно из слов, произнесенных ее подзащитным: слово «шестерка» лингвистическая экспертиза не сочла оскорбительным.

Кто есть кто в деле об убийстве Немцова Еще 4 фото
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Следователь Камышов ранее заявил к Эскерханову гражданский иск на 100 тыс. руб., но в ходе судебного процесса отказался от него. Также Камышов попросил не наказывать Эскерханова строго, поскольку он инвалид, пенсионер МВД и у него семеро детей.

Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в Москве, когда шел домой из ГУМа вместе со своей подругой Анной Дурицкой. За его убийство осуждены пять человек; убийца Немцова ​Заур Дадаев получил 20 лет строгого режима. По версии гособвинения, преступники (часть из них были офицерами чеченского батальона внутренних войск «Север») готовили преступление несколько месяцев, специально для этого они купили одну квартиру и арендовали другую, приобрели автомобиль, оружие, боеприпасы и «боевые трубки» — сотовые телефоны с сим-картами, не зарегистрированными ни на чье имя.

В ночь убийства Эскерханова не было на Большом Каменном мосту. Преступники знали, что Немцов и Дурицкая вечером 27 февраля планировали встретиться либо в Bosco Cafe в ГУМе, либо в баре в гостинице «Украина»; Эскерханов находился в окрестностях «Украины», чтобы координировать действия соучастников, если политик отправится туда. В дальнейшем Эскерханов помог исполнителям убийства покинуть Москву, указывало гособвинение. Изъяв компьютер Эскерханова, следователи убедились, что за некоторое время до преступления он изучал в интернете информацию о Немцове.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: «дело Немцова» , Темирлан Эскерханов
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