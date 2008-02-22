В ДТП погиб замглавы ОМОНа Московской обл.

В Подмосковье в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб заместитель начальника отряда милиции специального назначения области, сообщили в правоохранительных органах Московской области.

Там пояснили, что трагедия произошла накануне в 20:20 мск на 19-м км Киевского шоссе. "Заместитель командира ОМСН ГУВД по области полковник милиции Александр Смирнов, следуя на служебной автомашине "Жигули", при перестроении совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении машиной аналогичной марки", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП сотрудник милиции от полученных травм скончался на месте. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Сотрудники милиции в последнее время регулярно становятся жертвами ДТП. 11 февраля в результате аварии в Ростовской области погиб сотрудник ДПС. Инцидент произошел в Аксайском районе области, когда автомобиль Chevrolet, которым управлял бывший полковник ФСБ, выехал на полосу встречного движения и протаранил служебную машину "Жигули" ДПС.

Кроме того, в конце января двое сотрудников ГИБДД погибли и двое получили тяжелые ранения в автоаварии на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Инспекторы прибыли на место другого ДТП, в котором погибла женщина. Во время измерения тормозного пути и осмотра места аварии сотрудников ГИБДД сбил легковой автомобиль, двигавшийся на большой скорости. Водитель машины был задержан.