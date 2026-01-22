Стало известно, чем был вооружен напавший на уборщицу в школе ученик
У учащегося, напавшего на уборщицу школы в Нижнекамске, изъяли нож, маску и тактические перчатки, передают ТАСС и RT со ссылкой на источники в Росгвардии.
Сообщение о нападении поступило в полицию в 8.56, сообщила пресс-служба МВД по республике Татарстан. Нападавшему ученику 13 лет.
«Обстоятельства и мотивы действий нападавшего устанавливаются», — уточнило ведомство.
СК пояснил, что у подростка произошел конфликт с работницей, после чего он нанес ей ножевые ранения. Кроме этого, школьник произвел выстрел из сигнального устройства, в результате также получил телесные повреждения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), ч. 1 ст. 293 (халатность).
