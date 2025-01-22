Подводная съемка во время уборки мазута в Анапе. Видео
Подводная съемка в районе причала у села Витязево в Анапе. Там на глубине в несколько метров вязкую массу мазута укладывают в специальный мешок, который затем поднимают на поверхность с помощью троса, рассказали в оперштабе Краснодарского края.
«Погружаться получается не каждый день — зачастую мешает волнение моря», — отмечается в сообщении.
Параллельно с работами, которые организовали под пирсами, МЧС с помощью подводного дрона исследует места, где ранее мониторинг с воздуха показал, что на дне может быть мазут.
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