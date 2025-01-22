Переработчик заявил о невозможности вернуть замазученный песок на пляжи

Сложность ликвидации ЧП еще и в токсичных компонентах мазута, предупреждают ученые. Краевые власти говорят, что один из вариантов восстановления пляжей — завоз песка, который будет соответствовать анапскому по своему составу.

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Загрязненный мазутом песок, который собрали на пляжах Анапы, после очистки нельзя будет вновь использовать на пляжах, рассказал РБК Станислав Федоров, директор компании «ЭкоБио», которая занимается обеззараживанием собранного песка.

«Этот песок не может быть использован на пляжах, но может быть использован как слой на полигонах твердых бытовых отходов либо как технический песок, например, для отсыпки откосов при строительстве дорог и так далее. В первичный оборот пустить песок будет нельзя», — сказал он.

Подробнее о том, что происходит на анапских пляжах спустя месяц после катастрофы танкеров и что думают местные жители о предстоящем курортном сезоне, — в репортаже РБК.

Загрязненный песок хранится на площадках с бетонным основанием, чтобы нефтепродукты не попали в почву. Очищают песок с помощью бактерий, которые уничтожают нефтепродукты. Для этого в песок с помощью ранцевого распылителя вносят биопрепарат. Для работы бактерий необходим воздух, поэтому песок регулярно перемешивают с помощью экскаваторов. Кроме того, в нем поддерживают необходимую для работы бактерий влажность — 70–80%.

Спустя 15 дней после внесения препарата специалисты отберут пробы песка и оценят, насколько снизилась концентрация нефтепродуктов. Изначально, по словам Федорова, она составляла 40–70%, а после завершения цикла очистки должна составлять не более 0,5%. Весь цикл займет от 30 до 60 дней.

Ранее оперативный штаб, созданный для ликвидации последствий ЧС, сообщал, что эксперты прорабатывают возможность вернуть очищенный и обеззараженный песок на берег Черного моря.

После аварии танкеров весь собранный с пляжей Анапы и Темрюкского района песок временно складировали на площадке у хутора Воскресенский. Оттуда часть песка уже развезли по полигонам компаний, которые будут его обеззараживать. К 20 января на площадке временного хранения оставалось более 131 тыс. т песка.

К 21 января на площадке запустили вибрационную установку для разделения сыпучих материалов, с ее помощью песок будут просеивать и отделять фракции мазута. Нефтепродукты позже вывезут на утилизацию на специализированные предприятия в Краснодарском крае и Ростовской области. По просеянному песку решение будет приниматься дополнительно, говорят краевые власти.

Какое-то количество капель мазута все равно останется в песке, тогда возникнет эффект ветровой эрозии, часть мазута оголится, и примерно к марту он станет открыт солнечным лучам, после чего возможно его дополнительное просачивание в песок, предупреждает доцент кафедры промышленной экологии РГУ нефти и газа им. Губкина Сергей Остах.

Дополнительная сложность еще и в том, что в мазуте есть токсичные компоненты, например опыленные смолы, полиароматические углеводороды, утяжелители и добавки, обращает внимание эксперт. Все это будет негативно сказываться на микроорганизмах, живущих на берегу, и водорослях, которые помогают бороться с загрязнением. В естественной среде под воздействием внешних факторов начинается процесс нефтеокисления, но если произойдет неполное окисление, его продукты будут гораздо более канцерогенными, чем исходный продукт, продолжает Остах. «Стандартные биопрепараты — деструкторы нефти в таких условиях либо вообще не будут работать, либо будут работать плохо, либо от них будет отрицательный эффект», — объясняет он.

Вопрос восстановления пляжей уже прорабатывается, сказал РБК руководитель медиацентра при Оперативном штабе Краснодарского края Павел Тычинкин. «Над этим работают ученые, специалисты. Один из обсуждаемых вариантов — завоз песка. Это должен быть песок, который будет соответствовать анапскому по своему составу, над этим сейчас как раз работают специалисты», — отметил он.

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Авария двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла 15 декабря в Керченском проливе. Танкеры перевозили около 9,2 тыс. т мазута, и после аварии часть его попала в акваторию Черного моря. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Президент Владимир Путин назвал последствия аварии «экологической бедой» и потребовал активных действий от созданной правительственной комиссии по их ликвидации.