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В Пулково предупредили о задержках рейсов из-за непогоды

Посадке и взлету мешает сильный боковой ветер, сообщили в Пулково, девять рейсов уже направили на запасные аэродромы. Вечером и ночью, согласно прогнозу, порывы ветра в Петербурге могут достигать 15–16 м/с
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Вылет и прибытие рейсов в аэропорт Пулково задерживаются из-за непогоды в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

По прогнозу, сложные погодные условия сохранятся до 06:00. Пока на запасные аэродромы перенаправили девять рейсов.

«Из-за порывов сильного бокового ветра прибытие и вылет рейсов задерживаются. В расписании аэропорта Пулково возможны изменения», — сообщили в аэропорту.

Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов, отметили в пресс-службе аэропорта.

По данным «Гисметео», в ночь с 22 на 23 января в Петербурге прогнозируются порывы ветра до 15–16 м/с. Начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов утром 22 января объяснял, что южный ветер принесет в город потепление вместе с мокрым снегом, 23–25 января в Петербурге ожидается плюсовая температура.

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Фото:Ali Haider / EPA / ТАСС

19 января в Перми из-за сильного снегопада и сильного бокового ветра закрылся аэропорт Большое Савино. Рейсы также перенаправляли на запасные аэродромы. Воздушная гавань не работала в течение полутора часов.

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