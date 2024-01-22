 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Бишкек потребовал проверить рейд, где мигрантов заставили ходить гуськом

МИД Киргизии потребовал проверить рейд, где мигрантов заставили ходить гуськом
Во время рейда силовики заставили троих мигрантов-кыргызстанцев ходить «гуськом». Они сами решили не подавать заявление из-за действий сотрудников МВД, но МИД и генконсульство Киргизии намерены добиться проверок и разбирательства

Бишкек потребовал проверить рейд, где мигрантов заставили ходить гуськом
Video

МИД Киргизии отреагировал на информацию о том, что в Екатеринбурге трех мигрантов-граждан республики во время рейда МВД 17 января заставили передвигаться «гуськом». В сообщении на сайте ведомства сказано, что подобные методы «унижают достоинство граждан».

«Министерство иностранных Кыргызской Республики инициирует разбирательство по данному факту на уровне федеральных органов власти Российской Федерации, в том числе в целях недопущения в России впредь подобных действий в отношении трудящихся-граждан из Кыргызстана», — сказано в сообщении.

Как пояснило ведомство, рейды проводились на трех стройках в Екатеринбурге, документы проверили у 150 мигрантов, из них 40 — граждане Киргизии. В Бишкеке заявили, что в ходе проверок не было выявлено нарушений со стороны граждан республики.

На видео с одного из рейдов показаны трое кыргызстанцев, которые идут «гуськом». В МИД заявили, что передвигаться таким образом их вынудили сотрудники правоохранительных органов. Как рассказал URA.ru один из участников событий, это произошло из-за того, «как часть мигрантов разбежалась, завидев силовиков».

Суды постановили выдворить 40 мигрантов после задержаний в Петербурге
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Во внешнеполитическом ведомстве Киргизии также отметили, что часть мигрантов из других стран «пытались скрыться от правоохранителей» и полиция приняла меры «по задержанию убежавших, а также ограничению свободного передвижения проверяемых».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Сами мигранты отказались писать заявления из-за действий силовиков. Проверку намерено инициировать генконсульство Киргизии, также вопрос обсуждался с уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяной Мерзляковой.

РБК обратился за комментарием в МВД России по Свердловской области.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Киргизия мигранты рейды Екатеринбург
Материалы по теме
«Фонтанка» сообщила о задержании около 3 тыс. мигрантов в новогоднюю ночь
Общество
Военное следствие задержало у «Садовода» мигрантов с российским паспортом
Общество
Патриарх Кирилл заявил о риске потери России из-за наплыва мигрантов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 16:51
Бивол заявил, что ожидает скорого объявления его боя против Бетербиева Спорт, 19:16
Бишкек потребовал проверить рейд, где мигрантов заставили ходить гуськом Общество, 19:00
Собаку нашли в отходах на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге Общество, 18:54
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса Общество, 18:52
Как в Севастополе жители запасаются водой из-за отключений. Видео Общество, 18:41
Военная операция на Украине. Карта на 22 января Политика, 18:36
МИД Казахстана пригласил «соседей и друзей» после слов Канделаки о языке Политика, 18:35
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Фермеры высыпали мусор на автодороги во Франции. Видео Политика, 18:29
Ученые увидели в «зомби-вирусах» из Сибири угрозу человечеству. Что это Life, 18:28
Роман Костомаров спародировал вход в воду синхронисток Спорт, 18:23
Венгрия отказалась финансировать военную помощь Украине Политика, 18:18
Умная планировка: что это такое и почему актуально для любой квартиры РБК и ПИК, 18:11
Молдавия закроет больше половины центров для украинских беженцев Общество, 18:10
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 18:09