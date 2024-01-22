Бишкек потребовал проверить рейд, где мигрантов заставили ходить гуськом
МИД Киргизии отреагировал на информацию о том, что в Екатеринбурге трех мигрантов-граждан республики во время рейда МВД 17 января заставили передвигаться «гуськом». В сообщении на сайте ведомства сказано, что подобные методы «унижают достоинство граждан».
«Министерство иностранных Кыргызской Республики инициирует разбирательство по данному факту на уровне федеральных органов власти Российской Федерации, в том числе в целях недопущения в России впредь подобных действий в отношении трудящихся-граждан из Кыргызстана», — сказано в сообщении.
Как пояснило ведомство, рейды проводились на трех стройках в Екатеринбурге, документы проверили у 150 мигрантов, из них 40 — граждане Киргизии. В Бишкеке заявили, что в ходе проверок не было выявлено нарушений со стороны граждан республики.
На видео с одного из рейдов показаны трое кыргызстанцев, которые идут «гуськом». В МИД заявили, что передвигаться таким образом их вынудили сотрудники правоохранительных органов. Как рассказал URA.ru один из участников событий, это произошло из-за того, «как часть мигрантов разбежалась, завидев силовиков».
Во внешнеполитическом ведомстве Киргизии также отметили, что часть мигрантов из других стран «пытались скрыться от правоохранителей» и полиция приняла меры «по задержанию убежавших, а также ограничению свободного передвижения проверяемых».
Сами мигранты отказались писать заявления из-за действий силовиков. Проверку намерено инициировать генконсульство Киргизии, также вопрос обсуждался с уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяной Мерзляковой.
РБК обратился за комментарием в МВД России по Свердловской области.
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