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Полиция сообщила о задержанных на концерте 15-летнего рэпера в Петербурге

МВД: на концерте Baby Melo в Петербурге за пьянство были задержаны 23 человека
Более 20 молодых людей в возрасте 15–18 лет были задержаны и доставлены в полицию с концерта рэпера Baby Melo, проходившего вечером 20 января в Петербурге. На всех были составлены административные протоколы

Полиция сообщила о задержанных на концерте 15-летнего рэпера в Петербурге
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В Санкт-Петербурге полицейские во время концерта в клубе «Гигант-холл» вечером 20 января, на котором выступали в том числе рэперы Baby Melo и Badri, задержали более 20 молодых людей за пьянство, все они были доставлены в территориальный отдел полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве рассказали, что в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка — молодые люди громко и нецензурно выражались и находились в состоянии опьянения. «Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции с указанного адреса для разбирательства в территориальный отдел были доставлены 23 молодых человека в возрасте 15–18 лет», — говорится в сообщении.

На доставленных были составлены административные протоколы по административным статьям 20.20 («Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах»), 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»), 20.22 («Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних») и 20. 1 («Мелкое хулиганство»). После составления протоколов все молодые люди были переданы их официальным представителям, один был направлен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, добавили в МВД.

Полиция прервала концерт рэпера Baby Melo в Петербурге
Общество

О задержаниях несовершеннолетних на концерте в Петербурге ранее сообщила «Фонтанка». По информации издания, сотрудники полиции следили за порядком во время выступления и прервали концерт, когда услышали нецензурную лексику и комментарии о военной операции на Украине со сцены. На сайте «Гигант-холла» указано, что возрастное ограничение мероприятия — 16+.

По данным издания, всего в отдел полиции доставили 17 человек, в том числе рэпера Baby Melo (Гога Меладзе). Baby Melo после задержания отметил, что ему «все по кайфу». Мама рэпера рассказала SHOT, что, когда ее сын выступал на сцене, кто-то швырнул электронную сигарету — она попала рэперу в лоб. Из-за этого Baby Melo случайно выругался, после чего сотрудники полиции вышли на сцену и увезли его в отдел.

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Baby Melo — 15-летний рэпер из Батуми. Летом 2023 года на него обращали внимание из-за видео, на котором видно, как исполнитель ездит без прав на скорости по трассе М-11. В ноябре полиция составила протокол на мать рэпера за неисполнение родительских обязанностей.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Санкт-Петербург концерты пьянство рэпер
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