Генпрокуратура поддержала идею уточнить замену штрафа на предупреждение

КоАП предусматривает замену штрафа на предупреждение за впервые совершенное правонарушение, но ФАС иногда отказывает бизнесменам в этом, указывал Титов. Генпрокуратура согласилась с необходимостью изменений и обратилась в кабмин

Фото: Олег Яковлев / РБК

Генпрокуратура поддержала позицию омбудсмена по защите прав предпринимателей Бориса Титова о необходимости урегулировать в КоАП порядок замены штрафа на предупреждение, рассказали РБК в пресс-службе уполномоченного.

Позиция ведомства отражена в письме, отправленном Титову. Его подписал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Действующая редакция статьи о порядке замены административного штрафа на предупреждение (ст. 4.1.1 КоАП) ставит «в неравное положение хозяйствующих субъектов при назначении им наказания за совершение одного и того же нарушения законодательства о рекламе в зависимости от способа его выявления, что не отвечает принципу равенства всех перед законом», — признал замгенпрокурора. Ведомство сообщило правительству о необходимости «упорядочения правил назначения наказания субъектам предпринимательства за административные правонарушения».

Титов ранее предложил Генпрокуратуре проверить позицию ФАС на соответствие законодательству. Речь шла о порядке замены административного штрафа на предупреждение, закрепленном в ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП. Статья предполагает, что за впервые совершенное административное правонарушение штраф подлежит замене на предупреждение — если нет вреда жизни и здоровью людей, безопасности государства, объектам животного и растительного мира и др.

Однако в нынешней формулировке статьи сказано о правонарушении, «выявленном в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», из-за чего в ФАС отказываются заменять бизнесменам штраф на предупреждение, если дело заводили не в порядке, определенном федеральным законом «О государственном контроле…» (№ 248-ФЗ), а на основании решения о нарушении законодательства о рекламе, указал Титов.

Омбудсмен пояснял, что судебная практика подтверждает неправильную трактовку ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП со стороны ФАС, а Верховный суд еще в 2019 году отмечал: понятие «государственный контроль (надзор)» по смыслу статьи следует рассматривать в широком смысле, не ограничивая его только рамками действия закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (закон № 248-ФЗ, к тому моменту он еще не был принят).

«Назначение предупреждения при первичном нарушении, не причинившем ущерб, — это общая тенденция по смягчению административного бремени», — настаивает Титов. Он выразил надежду на быструю ликвидацию «пробела в законодательстве, оставлявшего возможность нарушать эту тенденцию».

Предупреждение — самая незначительная мера наказания, которая закреплена статьей 3.4 КоАП. Наказание выражается в «письменном порицании правонарушителя, выносимого в письменной форме», пояснили в прокуратуре.

Верховный суд вставал на сторону компаний вопреки позиции ФАС о замене штрафа на предупреждение. К примеру, в 2022 году «Энергосеть» не уложилась в 180 дней, за которые должна была подключить заявителя к энергосетям. В 2022 году компании уже выписали протокол за аналогичное нарушение, и ФАС назначила штраф в размере 105 тыс. руб. «Энергосеть» потребовала заменить штраф на предупреждение, но ФАС указала: два года назад компанию привлекали к административной ответственности, а значит, нарушение совершено не впервые, в обратном случае каждые два года нарушение будет считаться впервые совершенным. Однако коллегия по экономическим спорам согласилась заменить штраф на предупреждение.