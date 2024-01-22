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Эксклюзивы РБК ,  
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Генпрокуратура поддержала идею уточнить замену штрафа на предупреждение

Генпрокуратура поддержала идею Титова уточнить замену штрафа на предупреждение
Сюжет
Эксклюзивы РБК
КоАП предусматривает замену штрафа на предупреждение за впервые совершенное правонарушение, но ФАС иногда отказывает бизнесменам в этом, указывал Титов. Генпрокуратура согласилась с необходимостью изменений и обратилась в кабмин
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Генпрокуратура поддержала позицию омбудсмена по защите прав предпринимателей Бориса Титова о необходимости урегулировать в КоАП порядок замены штрафа на предупреждение, рассказали РБК в пресс-службе уполномоченного.

Позиция ведомства отражена в письме, отправленном Титову. Его подписал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Действующая редакция статьи о порядке замены административного штрафа на предупреждение (ст. 4.1.1 КоАП) ставит «в неравное положение хозяйствующих субъектов при назначении им наказания за совершение одного и того же нарушения законодательства о рекламе в зависимости от способа его выявления, что не отвечает принципу равенства всех перед законом», — признал замгенпрокурора. Ведомство сообщило правительству о необходимости «упорядочения правил назначения наказания субъектам предпринимательства за административные правонарушения».

Титов ранее предложил Генпрокуратуре проверить позицию ФАС на соответствие законодательству. Речь шла о порядке замены административного штрафа на предупреждение, закрепленном в ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП. Статья предполагает, что за впервые совершенное административное правонарушение штраф подлежит замене на предупреждение — если нет вреда жизни и здоровью людей, безопасности государства, объектам животного и растительного мира и др.

Однако в нынешней формулировке статьи сказано о правонарушении, «выявленном в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», из-за чего в ФАС отказываются заменять бизнесменам штраф на предупреждение, если дело заводили не в порядке, определенном федеральным законом «О государственном контроле…» (№ 248-ФЗ), а на основании решения о нарушении законодательства о рекламе, указал Титов.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Омбудсмен пояснял, что судебная практика подтверждает неправильную трактовку ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП со стороны ФАС, а Верховный суд еще в 2019 году отмечал: понятие «государственный контроль (надзор)» по смыслу статьи следует рассматривать в широком смысле, не ограничивая его только рамками действия закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (закон № 248-ФЗ, к тому моменту он еще не был принят).

«Назначение предупреждения при первичном нарушении, не причинившем ущерб, — это общая тенденция по смягчению административного бремени», — настаивает Титов. Он выразил надежду на быструю ликвидацию «пробела в законодательстве, оставлявшего возможность нарушать эту тенденцию».

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Предупреждение — самая незначительная мера наказания, которая закреплена статьей 3.4 КоАП. Наказание выражается в «письменном порицании правонарушителя, выносимого в письменной форме», пояснили в прокуратуре.

Верховный суд вставал на сторону компаний вопреки позиции ФАС о замене штрафа на предупреждение. К примеру, в 2022 году «Энергосеть» не уложилась в 180 дней, за которые должна была подключить заявителя к энергосетям. В 2022 году компании уже выписали протокол за аналогичное нарушение, и ФАС назначила штраф в размере 105 тыс. руб. «Энергосеть» потребовала заменить штраф на предупреждение, но ФАС указала: два года назад компанию привлекали к административной ответственности, а значит, нарушение совершено не впервые, в обратном случае каждые два года нарушение будет считаться впервые совершенным. Однако коллегия по экономическим спорам согласилась заменить штраф на предупреждение.

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Борис Титов Генпрокуратура штраф КоАП предупреждение ФАС бизнес-омбудсмен
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