Роспотребнадзор назвал салат причиной отравления в хабаровском интернате

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Массовое отравление в школе-интернате №2 в Хабаровске произошло из-за норовируса, который передался от сотрудников столовой через салат. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева, ее слова приводятся на сайте регионального министерства образования и науки.

«Очаг был расшифрован. Это норовирусная инфекция <...> Причиной отравления стал, предположительно, салат, который был приготовлен с нарушением технологии», — сказала Зайцева.

По ее словам, во время проверки были выявлены нарушения при организации питания и приготовлении блюд, а также несоблюдение правил личной гигиены персоналом кухни интерната.

Услуги по приготовлению пищи для школы-интерната оказывало предприятие, которое работало на условиях аутсорсинга. Норовирус выявили у двух работников кухни. Роспотребнадзор приостановил деятельность этого предприятия общепита.