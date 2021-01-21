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Роспотребнадзор назвал салат причиной отравления в хабаровском интернате

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Массовое отравление в школе-интернате №2 в Хабаровске произошло из-за норовируса, который передался от сотрудников столовой через салат. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева, ее слова приводятся на сайте регионального министерства образования и науки.

«Очаг был расшифрован. Это норовирусная инфекция <...> Причиной отравления стал, предположительно, салат, который был приготовлен с нарушением технологии», — сказала Зайцева.

По ее словам, во время проверки были выявлены нарушения при организации питания и приготовлении блюд, а также несоблюдение правил личной гигиены персоналом кухни интерната.

Двадцать детей заболели кишечной инфекцией в хабаровской школе-интернате
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Услуги по приготовлению пищи для школы-интерната оказывало предприятие, которое работало на условиях аутсорсинга. Норовирус выявили у двух работников кухни. Роспотребнадзор приостановил деятельность этого предприятия общепита.

Зайцева отметила, что в интернате отравились 19 человек, в том числе 16 детей. По данным минздрава края, все 16 человек в возрасте от от 10 до 17 лет госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное, жизни и здоровью ничего не угрожает.

Накануне прокуратура Хабаровского края сообщила, что у 20 детей, двух работников столовой и одного работника школы-интерната №2 выявили острую кишечную инфекцию. Ведомство организовало проверку.

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