Два человека погибли при взрыве на нефтепредприятии в Татарстане

Взрыв произошел на предприятии в Сармановском районе на востоке республики. Погибли два человека, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На нефтяном предприятии в Татарстане прогремел взрыв, в результате происшествия два человека погибли, один пострадал. Об этом РБК сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Сармановского района проводит проверку по факту инцидента с разрывом емкости в селе Большое Нуркеево. По предварительным данным, при проведении испытания воздухом произошел разрыв емкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО «МНКТ», — сообщили РБК в прокуратуре.

На место происшествия выехала районный прокурор Татьяна Федоровская. «Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили «РИА Новости» в минздраве республики. У мужчины травмы рук и ног, а также грудной клетки, пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах.