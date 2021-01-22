Два человека погибли при взрыве на нефтепредприятии в Татарстане

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 12:37
В Кремле поприветствовали решение США продлить СНВ-3 с Россией Политика, 12:46 Синоптик спрогнозировал уменьшение высоты снежного покрова в Москве Общество, 12:40 В сети рассекретили характеристики нового кроссовера Hyundai для России Авто, 12:35 Спектакль в спектакле, балет о балете — о неснятых фильмах шестидесятых РБК и Okko, 12:35 Минстрой сообщил о распространении эскроу на строительство частных домов Недвижимость, 12:32 ЕСПЧ признал законным административный надзор в России Общество, 12:32 Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина Политика, 12:31 На площади Независимости в Минске мужчина попытался покончить с собой Политика, 12:24 Как кризис вынудил фермеров обратить внимание на дронов и блокчейн Pro, 12:20 Экс-президент ФИФА Блаттер неделю провел к коме после операции на сердце Спорт, 12:07 Главный сезон года. Почему альткоины растут в цене Крипто, 12:06 Как финансируются некоммерческие организации РБК и Фонд Потанина, 12:06 Минцифры оценило затраты операторов на систему слежки за больными COVID Технологии и медиа, 12:05 Страшно ли жить в цифровом мире: подкаст РБК Трендов «Забегая вперед» Футурология, 12:00 
Общество ,  
0 

Два человека погибли при взрыве на нефтепредприятии в Татарстане

Взрыв произошел на предприятии в Сармановском районе на востоке республики. Погибли два человека, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На нефтяном предприятии в Татарстане прогремел взрыв, в результате происшествия два человека погибли, один пострадал. Об этом РБК сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Сармановского района проводит проверку по факту инцидента с разрывом емкости в селе Большое Нуркеево. По предварительным данным, при проведении испытания воздухом произошел разрыв емкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО «МНКТ», — сообщили РБК в прокуратуре.

На место происшествия выехала районный прокурор Татьяна Федоровская. «Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В Уфе произошел пожар на фанерном заводе
Общество
Фото:ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили «РИА Новости» в минздраве республики. У мужчины травмы рук и ног, а также грудной клетки, пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах.

В пресс-службе регионального управления МЧС рекомендовали РБК обратиться в правоохранительные органы, отметив, что сотрудники МЧС не проводили там работы. В пресс-службе республиканского управления Следственного комитета посоветовали обратиться за комментарием позже.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года
Авторы
Виктория Полякова, Екатерина Костина
взрыв Татарстан
Материалы по теме
Взрыв газа произошел в Оренбургской области из-за закурившей женщины
Общество
В Челябинске произошел взрыв в студенческой поликлинике
Общество
В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter