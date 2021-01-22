Два человека погибли при взрыве на нефтепредприятии в Татарстане
На нефтяном предприятии в Татарстане прогремел взрыв, в результате происшествия два человека погибли, один пострадал. Об этом РБК сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Прокуратура Сармановского района проводит проверку по факту инцидента с разрывом емкости в селе Большое Нуркеево. По предварительным данным, при проведении испытания воздухом произошел разрыв емкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО «МНКТ», — сообщили РБК в прокуратуре.
На место происшествия выехала районный прокурор Татьяна Федоровская. «Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили «РИА Новости» в минздраве республики. У мужчины травмы рук и ног, а также грудной клетки, пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах.