За сутки в России от коронавируса умерли 580 человек

Всего с начала эпидемии в стране от коронавирусной инфекции умерли 68 412 человек

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

В России за прошедшие сутки после заболевания COVID-19 скончались 580 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее количество выявленных в стране случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составило 3 677 352 человека.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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