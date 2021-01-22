Пандемия коронавируса , 22 янв, 11:07
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За сутки в России от коронавируса умерли 580 человек
Всего с начала эпидемии в стране от коронавирусной инфекции умерли 68 412 человек
В России за прошедшие сутки после заболевания COVID-19 скончались 580 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
Общее количество выявленных в стране случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составило 3 677 352 человека.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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