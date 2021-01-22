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Times узнала о планах Японии отменить Олимпиаду в 2021 году

По словам источника газеты, власти Японии уже пришли к согласию, что из-за пандемии в 2021 году игры в Токио провести не удастся. Сейчас правительство ищет способы сообщить об этом, «не потеряв лицо»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Японские власти пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио в 2021 году придется отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правительства страны.

По словам собеседника издания, японские власти уже пришли к согласию, что провести Олимпиаду в этом году не удастся и сейчас ищут способ сообщить об этом, «сохранив лицо».

«Никто не хочет говорить об этом первым, но все согласны с тем, что это будет слишком сложно», — заявил источник Times. Он отметил, что, несмотря на прежние заявления Международного олимпийского комитета (МОК) и правительства Японии о дальнейшей подготовке к играм, зимняя волна COVID-19 перечеркнула эти планы. Властям пришлось принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом и ввести чрезвычайное положение в крупнейших городах страны, включая Токио.

Токийская Олимпиада подорожала почти на $2 млрд
Общество
Фото:Issei Kato / Reuters

Изначально токийская Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в марте прошлого года правительство экс-премьера Японии Синдзо Абэ вместе с МОК решили перенести игры на следующий год.

Перенесенная Олимпиада должна была состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года, однако в маркетинговых целях ее название «Токио-2020» сохранили. В ноябре прошлого года МОК сообщил, что возьмет на себя все расходы по вакцинации спортсменов перед Олимпийскими играми.

Премьер-министр Японии Абэ не исключил переноса Олимпийских игр
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

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Японские СМИ позже сообщали, что проведение Олимпиады в Токио из-за переноса подорожало почти на 200 млрд йен (около $2 млрд). Общие потери страны от переноса игр, по оценкам экспертов, могут превысить $29 млрд.

Автор
Михаил Котляр
Олимпиада Токио Япония пандемия
Материалы по теме
Токийская Олимпиада подорожала почти на $2 млрд
Общество
Премьер-министр Японии Абэ не исключил переноса Олимпийских игр
Политика
СМИ сообщили о возможных потерях Японии из-за отмены Олимпийских игр
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