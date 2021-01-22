Times узнала о планах Японии отменить Олимпиаду в 2021 году

По словам источника газеты, власти Японии уже пришли к согласию, что из-за пандемии в 2021 году игры в Токио провести не удастся. Сейчас правительство ищет способы сообщить об этом, «не потеряв лицо»

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Японские власти пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио в 2021 году придется отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правительства страны.

По словам собеседника издания, японские власти уже пришли к согласию, что провести Олимпиаду в этом году не удастся и сейчас ищут способ сообщить об этом, «сохранив лицо».

«Никто не хочет говорить об этом первым, но все согласны с тем, что это будет слишком сложно», — заявил источник Times. Он отметил, что, несмотря на прежние заявления Международного олимпийского комитета (МОК) и правительства Японии о дальнейшей подготовке к играм, зимняя волна COVID-19 перечеркнула эти планы. Властям пришлось принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом и ввести чрезвычайное положение в крупнейших городах страны, включая Токио.

Изначально токийская Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в марте прошлого года правительство экс-премьера Японии Синдзо Абэ вместе с МОК решили перенести игры на следующий год.