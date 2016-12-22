Роспотребнадзор разрешит вдвое реже вывозить мусор из дворов

Роспотребнадзор изменит нормативы сроков вывоза мусора из дворов и расстояния от контейнеров до жилых домов. Изменение норм содержится в проекте новых санитарно-эпидемиологических правил, с которым ознакомился РБК

Роспотребнадзор разработал проект новых санитарно-эпидемиологических правил, меняющий нормативные сроки вывоза мусора из дворов и расстояние от контейнерных площадок до жилых домов.

В проекте новых правил СанПиН (есть у РБК) минимальное расстояние от домов до контейнерных площадок сокращается с 20 до 10 м, максимальное количество самих контейнеров во дворах увеличивается с пяти до десяти. Действующего сейчас запрета на ночную работу мусоровывозящих компаний во дворах в проекте нет, вместо ежедневного вывоза в документе появилась норма «не более двух суток в теплое время года» (при среднесуточной температуре выше минус пяти градусов) и «не более пяти суток в холодное время года». При этом в труднодоступных, малочисленных и удаленных населенных пунктах, а также в регионах Арктической зоны допускается увеличение еще на пять суток.

Существующие сейчас правила содержания территорий населенных мест действуют с 1988 года, они устарели и не учитывают развития отрасли обращения с отходами, заявил РБК директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Он считает, что сохранение нормы о ежедневном вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) в теплое время года (раз в три дня в холодное время года) не позволит организовать раздельный сбор отходов, а запрет на вывоз мусора с дворовых площадок с 23:00 до 07:00 существенно увеличивает стоимость транспортировки, ограничение пять контейнеров на одной площадке создает дополнительные расходы, а требование о размещении контейнерных площадок на расстоянии не менее 20 м от жилых домов невозможно реализовать в условиях плотной застройки.

«Ассоциация «Чистая страна» предложила Роспотребнадзору уточнить данные положения. Они нашли отражение в разработанном проекте СанПиН, который в настоящее время проходит процедуру обсуждения», — рассказал Руслан Губайдуллин РБК.

Эту информацию РБК подтвердил представитель Роспотребнадзора. По его словам, изменения разработаны в целях гармонизации с принятыми в декабре 2017 года поправками в федеральный закон «Об отходах». «Мы планируем, что новые правила заработают в феврале, — рассказал РБК представитель Роспотребнадзора. — Их реализация не повлечет увеличения штатной численности федеральных госслужащих и не потребует дополнительных расходов федерального бюджета».

Принятые в декабре 2017 года поправки в закон «Об отходах» узаконили раздельный сбор отходов, вывели накопление ТКО из-под лице​нзирования, тем самым устранили многочисленные административные барьеры, рассказал на встрече руководства российского парламента с Владимиром Путиным в конце 2017 года председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Но закон подвергся критике со стороны Общероссийского народного фронта (ОНФ). В ОНФ считают, что документ направлен не на решение вопросов с отходами, а в пользу региональных операторов, владельцев полигонов, структур ЖКХ и мусоровывозящих компаний.

«Без его существенной доработки по всей стране произойдет ухудшение ситуации с отходами и рост количества стихийных свалок. Мы будем добиваться внесения доработок в принятый федеральный закон», — заявил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.

«Мусорная реформа» должна была быть подготовлена еще к 1 января 2017 года. Регионам было необходимо принять территориальную схему обращения с отходами, выбрать на конкурсе регионального оператора, утвердить новые тарифы на вывоз мусора для населения. Однако большинство субъектов Федерации оказались к этому не готовы, поэтому в законодательство были внесены поправки, которые дали регионам право на отсрочку перехода к новой системе до конца 2018 года.

«Против изменений те, кто давно работает на этом рынке, много инвестировал, — рассказывал РБК депутат Госдумы Олег Лебедев. — Они создают общественные организации, которые обращаются в региональные управления ФАС с лозунгами о защите конкуренции. Мол, если заставлять мусоровозы везти отходы на определенные полигоны, то это нарушение закона о конкуренции».

По словам депутата, сейчас управляющая компания за вывоз мусора платит транспортной компании, и та сама решает, что с ним делать. При этом зачастую мусор вывозится не на лицензированный полигон, а в ближайший карьер, овраг, на обочину или в лес. Реформа отрасли предполагает изменение этой системы, смысл которой заключается в том, что деньги перевозчик получит только тогда, когда довезет мусор до определенного полигона.

По данным министерства экологии Московской области, из 55–60 млн т всех твердых бытовых отходов (в их число входят ТКО), образующихся в России за год, пятая часть (11,7 млн т) приходится на столичный регион (3,8 млн т — Московская область, 7,9 млн т — Москва). При этом за МКАД из Москвы вывозится 6,6 млн т бытовых отходов. Таким образом, в Подмосковье оседает более 10 млн т мусора.



С 2013 года в Московской области закрыты 24 из 39 мусорных полигонов, в том числе четыре — в 2017 году после жалобы жителей Балашихи президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии в июне 2017 года. Это спровоцировало коллапс в некоторых районах Подмосковья. Лишившись возможности пользоваться услугами свалок, мусоровозы скидывали отходы в канавы и леса или не вывозили мусор из населенных пунктов. В 2018 году в Московской области должны быть закрыты еще четыре полигона.