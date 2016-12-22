Донской пригрозил заварить мусоропроводы ради раздельного сбора мусора

Министр природных ресурсов рассказал о различных потенциальных мерах по стимулированию населения на раздельный сбор мусора. Прежде всего надо подготовить инфраструктуру, рассказал чиновник

Фото: Елена Мулина / Интерпресс / ТАСС

Для того чтобы в России заработала система раздельного сбора мусора, необходимо подготовить инфраструктуру для его вывоза и утилизации, рассказал в интервью РБК министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. Кроме того, власти изучают идею о дифференциации платы за вывоз мусора, чтобы люди, выбрасывающие мусор раздельно, могли платить меньше.

Министр добавил, что есть несколько способов понять, жильцы каких квартир и домов выбрасывают мусор раздельно, «в конце концов, камеры могут поставить». Стимулировать население к раздельному сбросу мусора можно разными способами, сказал он. «Давайте не будем никого пугать, подходы могут быть разные, но возможен вариант, когда мусоропроводы придется просто заварить», — сказал Донской.

По словам главы Минприроды, требования к сбору мусора должны быть сформулированы таким образом, чтобы самим жильцам было удобно выбрасывать его раздельно.

В конце августа 2017 года Донской говорил, что на создание системы раздельного сбора мусора в России потребуется около десяти лет. Министр также рассказал, что министерству придется потратить около 8 млрд руб. на то, чтобы ликвидировать ущерб от неправильного хранения мусора.