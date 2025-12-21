Десять человек погибли в результате стрельбы в ЮАР

При стрельбе в баре в Беккерсдале и рядом с ним погибли десять человек, в том числе трое детей, еще столько же получили ранения. Мотив нападавших неизвестен, они открыли беспорядочную стрельбу

Десять человек погибли и еще десять пострадали в результате стрельбы в ЮАР рядом с Йоханнесбургом, передает AFP.

Полиция сообщила, что неизвестные вооруженные люди убили десять человек и ранили еще десятерых в результате стрельбы в поселке Беккерсдаль в 40 километрах к юго-западу от Йоханнесбурга.

Мотив стрельбы неизвестен.

«Некоторые жертвы были застрелены на улицах неизвестными вооруженными людьми без разбора», — говорится в заявлении полиции.

Как сообщает South African Broadcasting Corp News, стрельба произошла в таверне KwaNoxolo в районе Тамбо: нападавшие открыли огонь как по ее посетителям, так и по прохожим не улице.

Раненых доставили в ближайшие больницы, там им оказывают медицинскую помощь.

В начале месяца по меньшей мере 11 человек, в том числе трехлетний мальчик, погибли в результате стрельбы в нелегальном баре в поселке Солсвилль южноафриканского города Претория. Также жертвами стали 12-летний подросток и 16-летняя девушка.

Еще 14 человек были ранены. Полиция заподозрила в нападении трех человек, их объявили в розыск.