 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Десять человек погибли в результате стрельбы в ЮАР

При стрельбе в баре в Беккерсдале и рядом с ним погибли десять человек, в том числе трое детей, еще столько же получили ранения. Мотив нападавших неизвестен, они открыли беспорядочную стрельбу

Десять человек погибли и еще десять пострадали в результате стрельбы в ЮАР рядом с Йоханнесбургом, передает AFP.

Полиция сообщила, что неизвестные вооруженные люди убили десять человек и ранили еще десятерых в результате стрельбы в поселке Беккерсдаль в 40 километрах к юго-западу от Йоханнесбурга.

Мотив стрельбы неизвестен.

«Некоторые жертвы были застрелены на улицах неизвестными вооруженными людьми без разбора», — говорится в заявлении полиции.

Открывшему стрельбу в Сиднее предъявили 59 пунктов обвинения
Общество
Фото:Flavio Brancaleone / Reuters

Как сообщает South African Broadcasting Corp News, стрельба произошла в таверне KwaNoxolo в районе Тамбо: нападавшие открыли огонь как по ее посетителям, так и по прохожим не улице.

Раненых доставили в ближайшие больницы, там им оказывают медицинскую помощь.

В начале месяца по меньшей мере 11 человек, в том числе трехлетний мальчик, погибли в результате стрельбы в нелегальном баре в поселке Солсвилль южноафриканского города Претория. Также жертвами стали 12-летний подросток и 16-летняя девушка.

Еще 14 человек были ранены. Полиция заподозрила в нападении трех человек, их объявили в розыск.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ЮАР стрельба

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Полиция отпустила задержанного из-за стрельбы в Брауновском университете
Общество
Открывшему стрельбу в Сиднее предъявили 59 пунктов обвинения
Общество
В США закрывали военную авиабазу в Аризоне на фоне сообщений о стрельбе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
WSJ узнала, что взрыв ракеты SpaceX угрожал рейсам над Карибским морем Общество, 08:29
В Курском районе восстановили нарушенное из-за дрона энергоснабжение Политика, 08:06
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
За ночь над Россией сбили три дрона Политика, 07:45
Четверо малолетних детей пропали в Самарской области Общество, 07:42
Десять человек погибли в результате стрельбы в ЮАР Общество, 07:37
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Свыше 125 тыс. потребителей в Сан-Франциско остались без света Общество, 07:19
Москвичам пообещали зябкий день с мокрым снегом Общество, 07:15
Google и Apple посоветовали сотрудникам с визами не покидать США Политика, 07:14
Для какого бизнеса «автоупрощенка» может стать выгодной альтернативойПодписка на РБК, 07:01
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Власти Венесуэлы обвинили США в похищении экипажа танкера при захвате Политика, 06:25