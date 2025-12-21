Десять человек погибли в результате стрельбы в ЮАР
Десять человек погибли и еще десять пострадали в результате стрельбы в ЮАР рядом с Йоханнесбургом, передает AFP.
Полиция сообщила, что неизвестные вооруженные люди убили десять человек и ранили еще десятерых в результате стрельбы в поселке Беккерсдаль в 40 километрах к юго-западу от Йоханнесбурга.
Мотив стрельбы неизвестен.
«Некоторые жертвы были застрелены на улицах неизвестными вооруженными людьми без разбора», — говорится в заявлении полиции.
Как сообщает South African Broadcasting Corp News, стрельба произошла в таверне KwaNoxolo в районе Тамбо: нападавшие открыли огонь как по ее посетителям, так и по прохожим не улице.
Раненых доставили в ближайшие больницы, там им оказывают медицинскую помощь.
В начале месяца по меньшей мере 11 человек, в том числе трехлетний мальчик, погибли в результате стрельбы в нелегальном баре в поселке Солсвилль южноафриканского города Претория. Также жертвами стали 12-летний подросток и 16-летняя девушка.
Еще 14 человек были ранены. Полиция заподозрила в нападении трех человек, их объявили в розыск.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear