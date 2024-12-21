Беглов после поджогов в городе заявил о «попытках испортить праздник»
В Петербурге в связи с «попытками испортить праздник» усилены меры безопасности, сообщил мэр города Александр Беглов.
Он отметил, что такие попытки предпринимаются не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране.
«Меры безопасности усилили, правоохранительные органы работают — ситуация под контролем, на улицах города и в местах массовых гуляний спокойно», — сообщил Беглов.
Вечером 21 декабря на Среднеохтинском проспекте 10 в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в отделении Сбербанка. Глава администрации Красногвардейского района города Андрей Хорт сообщил, что пострадавших нет, поскольку отделение не работало. По подозрению в совершении преступления задержали 68-летнюю пенсионерку, проживающую неподалеку: по данным полиции, женщина действовала «по указанию неизвестных злоумышленников». На нее завели уголовное дело о теракте.
По данным «Фонтанки», в этот же день в городе задержали двух пенсионерок, которые пытались поджечь патрульный автомобиль, припаркованный на территории отдела полиции в Выборгском районе. Они действовали по указанию куратора, который руководил ими по телефону, отмечала газета. Против женщин также завели уголовное дело о теракте.
За несколько дней до этого полиция задержала 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в поджоге двери военкомата Центрального района. 18 декабря мужчину арестовали на два месяца.
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