В Ленобласти сообщили о подростках, поджигавших по указанию из-за рубежа

Поджигатели из Ленинградской области действовали по указанию заграничных кураторов, связавшихся с ними по телефону и в мессенджерах. В основном на преступления шли несовершеннолетние, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В декабре, отметили в ведомстве, произошло несколько поджогов инфраструктурных объектов. Так, 16 декабря в Тихвинском районе девятиклассник попытался поджечь здание почты, 18 декабря пятеро подростков подожгли деревянный шкаф в подъезде на улице Лени Голикова в Кировском районе. В тот же день пенсионерка устроила «фейерверк» в помещении финансово-кредитного учреждения на проспекте Луначарского.

На следующий день, 19 декабря, десятиклассница попыталась поджечь здание районной администрации в Кингисеппском районе. У 16-летней девушки изъяли три полимерные бутылки с горючей жидкостью, зажигалку и телефон.

20 декабря 18-летний юноша поджег уличный банкомат, в тот же день в Красногвардейском районе 17-летняя девушка совершила поджог служебного автомобиля Госавтоинспекции на улице Коммуны.

В МВД отметили, что по всем фактам уже возбуждены уголовные дела, а подозреваемых задержали по горячим следам.

«Несмотря на то, что задержанные выступили в роли так называемых «биодронов», всем им грозит серьезное уголовное наказание», — отметили в полиции и призвали избегать необдуманных поступков.

Вечером 20 декабря в поселке Ульяновка Ленинградской области неизвестный поджег канистру с бензином в отделении банка, пострадала 34-летняя женщина, сообщают 78.ru и 47news. По данным 78.ru, поджигателя скрутили очевидцы, они же вызвали полицейских и передали им задержанного.

Кроме объектов инфраструктуры от действий поджигателей пострадали военкоматы. В частности, 20 декабря 20-летний житель Ломоносовского района бросил бутылки с коктейлем Молотова в здание военкомата в Адмиралтейском районе Петербурга. Следственный комитет квалифицировал атаку как терроризм. Молодому человеку грозит до 20 лет заключения.

Ранее сообщалось о 24-летнем жителе Санкт-Петербурга, который поджег здание военкомата Центрального района. Мужчину арестовали на два месяца, до 17 февраля 2025 года. Ему вменяют нарушение ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса России (совершение поджога в целях дестабилизации деятельности органов власти).