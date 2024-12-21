Хинштейн: в Рыльске серьезный объем разрушений после атаки ВСУ

В Рыльске после удара ВСУ почти 90 домов остались без отопления

В городе из-за удара ВСУ была повреждена теплотрасса. Часть домов также остались без газа. В результате атаки погибли шесть человек, десять пострадали

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В Рыльске Курской области, который днем 20 декабря оказался под ударом украинской стороны, из-за повреждения теплотрассы частично отключено отопление, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Одна из главных текущих задач — восстановление подачи тепла. Из-за повреждения теплотрассы — без отопления временно осталось 88 жилых домов», — рассказал он.

«Объем разрушений по городу достаточно серьезный», — оценил врио.

По словам Хинштейна, в 80 домов отопление вернут к утру, в оставшиеся — в течение 21 декабря.

В нескольких домах после повреждения газовой трубы было нарушено газоснабжение.

Для жителей города доставили обогреватели, их будут выдавать по заявкам.

Ранее Хинштейн сообщил, что в результате удара по городу (снаряды были выпущены из реактивной системы залпового огня HIMARS) погибли шесть человек, в том числе ребенок, десять пострадали, среди них есть 13-летний подросток.

Были повреждены находящиеся в центре Рыльска Дом культуры, здание начальной школы № 1, колледжа имени Даниила Гранина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа — филиала МГТУ ГА, офисы СДЭК и Ozon, здание ЗАГС. Есть повреждения остекления в трех многоквартирных домах, разрушения в нескольких частных домах, повреждены более 15 автомобилей.

Врио опроверг данные, что при атаке «несколько ракет попали в детскую больницу». Он указал, что в городе нет отдельной детской больницы, детей лечат в центральной районной больнице, которая не пострадала.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации пообещал, что ответ России «на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставит себя ждать».