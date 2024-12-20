Хинштейн назвал число погибших в результате обстрела Рыльска

Хинштейн: в результате обстрела Рыльска погибли шесть человек

При ударе по городу днем 20 декабря погибли шесть человек, включая ребенка. Десятерых пострадавших, в том числе 13-летнего подростка, доставили в больницу с легкими травмами

В результате обстрела Рыльска днем 20 декабря погибли шесть человек, включая ребенка, сообщил в телеграм-канале врио главы Курской области Александр Хинштейн.

Кроме того, по словам губернатора, пострадали десять человек, среди них — 13-летний подросток. Всех пострадавших госпитализировали с легкими травмами.

Днем 20 декабря глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РБК о массированном ракетном обстреле Рыльска. Пострадали объекты социальной инфраструктуры. Очевидцы также рассказали РБК о сильных взрывах в городе.

Хинштейн после обстрела Рыльска заявил в Telegram, что ВСУ «сознательно» ударили по мирным объектам и объектам социального назначения. Позднее он уточнил первоначальные данные, сообщив, что повреждения в результате удара получили дом культуры, начальная школа, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, здание ОМК им. Даниила Гранина, загс и офисы служб доставки. Также были повреждены окна в трех многоквартирных домах. Пострадали несколько частных домов и около 15 автомобилей.

Глава региона пообещал выдвинуться в направлении Рыльска сразу по завершении заседания Госсовета. Он также заверил, что пострадавшим и семьям погибших окажут помощь и поддержку.

Через несколько часов Хинштейн сообщил о повторных попытках обстрела Рыльска из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, российские средства ПВО сбили несколько ракет.

Рыльск — город на западе Курской области, административный центр Рыльского района. Расположен на обоих берегах реки Сейм (бассейн Днепра), в 124 км к западу от Курска. Население города — около 15 тыс. человек. Это ближайший к приграничным районам Курской области, где ведутся боевые действия, крупный населенный пункт. После вторжения ВСУ 6 августа он стал перевалочным пунктом для военных, эвакуации людей, подвоза гуманитарной помощи, кроме того, там живут вынужденные переселенцы из приграничья.

После первого обстрела Рыльска Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, повлекшем человеческие жертвы (п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса). Максимальное наказание за это преступление — пожизненное лишение свободы.

ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа, с тех пор местные города и села регулярно подвергаются массированным обстрелам. Президент Украины Владимир Зеленский называл целью операции ВСУ появление «буферной зоны» на территории России.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал происходящее как «масштабную провокацию». Он выразил уверенность в провале планов ВСУ в Курской области и пообещал восстановить населенные пункты региона.