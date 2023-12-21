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Число погибших при стрельбе в пражском университете выросло до 15
Полиция Чехии: при стрельбе в университете в Праге погибли 15 человек
В результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги погибли по меньшей мере 15 человек, передает iDNES со ссылкой на главу чешской полиции Мартина Вондрашека.
Также глава полиции сообщил, что пострадало не менее 24 человек.
Ранее сообщалось о десяти погибших, девяти тяжело раненых, минимум пяти пострадавших с ранениями средней степени тяжести и до десяти гражданах с легкими травмами. По данным пражской скорой помощи, погиб и сам нападавший.
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