Полиция Чехии: при стрельбе в университете в Праге погибли 15 человек

Число погибших при стрельбе в пражском университете выросло до 15

Фото: David W Cerny / Reuters

В результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги погибли по меньшей мере 15 человек, передает iDNES со ссылкой на главу чешской полиции Мартина Вондрашека.

Также глава полиции сообщил, что пострадало не менее 24 человек.

Ранее сообщалось о десяти погибших, девяти тяжело раненых, минимум пяти пострадавших с ранениями средней степени тяжести и до десяти гражданах с легкими травмами. По данным пражской скорой помощи, погиб и сам нападавший.

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