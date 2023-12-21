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В результате стрельбы в университете в Праге погибли 10 человек

При стрельбе в Карловом университете в Праге погибли 10 человек
В результате стрельбы в здании университета в центре Праги погибли десять человек и сам нападавший, девять тяжело ранены, еще около 15 человек получили ранения средней и легкой степени тяжести, сообщила скорая помощь
Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

В результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги погибли десять человек и сам нападавший, сообщает скорая помощь чешской столицы.

«11 убитых, включая нападавшего, девять тяжело ранены, пять-шесть получили ранения средней степени тяжести, до десяти получили легкие ранения. Цифры еще могут измениться», — говорится в публикации ведомства в X.

Стрельба в здании университета произошла днем 21 декабря. По данным Aktu.cz, нападавший использовал длинноствольное оружие с оптикой. Полиция Чехии сообщила о ликвидации стрелка. По словам мэра Праги Богуслава Свободы, нападавший упал с верхних этажей здания и скончался. Очевидцы в соцсетях писали, что он покончил с собой.

В результате стрельбы в университете в Праге погибли 10 человек
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Студенты и преподаватели забаррикадировались в аудиториях. Некоторые студенты с верхних этажей здания спрятались на крыше под козырьком, портал Novinky.cz публикует фотографии укрывшихся там людей. Укрывавшиеся в здании студенты сообщили, что одна из девушек, спрятавшихся на крыше, сорвалась, передавал портал Idnes.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Прага Чехия стрельба Университет погибшие
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В здании университета в центре Праги произошла стрельба
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