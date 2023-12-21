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Суд отменил приговор бывшему главному IT-специалисту Фонда соцстрахования

Суд оправдал экс-программиста Фонда соцстрахования и разработчика «Соцстраха»
Бывший главный IT-специалист Фонда социального страхования Николай Евдокимов был осужден на семь лет колонии по делу о мошенничестве. Дело было связано с правами на программы для подсистем «Соцстраха»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Мосгорсуд оправдал бывшего главного IT-специалиста Фонда социального страхования (ФСС) Николая Евдокимова. Он участвовал в разработке и создании единой интегрированной информационной системы (ЕИИС) «Соцстрах», писала газета «Коммерсантъ». В августе этого года Евдокимов был осужден Дорогомиловским районным судом столицы на семь лет колонии по делу о мошенничестве.

«21 декабря Московский городской суд отменил приговор Дорогомиловского районного суда от 17.08.2023 города Москвы и полностью оправдал бывшего главного IT-специалиста Фонда социального страхования Евдокимова Николая Валерьевича в связи с отсутствием состава преступления», — сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Как писал «Коммерсантъ», после увольнения из фонда Евдокимов зарегистрировал на ООО «Открытые информационные технологии» (впоследствии — «Нист»; разработчик «Соцстраха»), гендиректором которого являлся, права на 46 подсистем ЕИИС. Следствие посчитало, что он причинил ущерб ФСС на сотни миллионов рублей. В обязанности программиста входили установка, сопровождение и обеспечение работоспособности программ общего пользования и подсистем «Соцстраха» в фонде, отмечало издание. По некоторым данным, имея доступ к исходным кодам ЕИИС, он мог внести любые изменения в систему, выявить которые другим сотрудникам было почти невозможно, сообщала газета.

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ФСС подал на Евдокимова в суд, потребовав признания недействительной государственную регистрацию 46 подсистем «Соцстраха».

Евдокимов свою вину отрицал, его адвокаты настаивали на том, что права на результаты интеллектуальной деятельности не могут быть предметом хищения. Во время следствия и суда IT-специалист оставался под подпиской о невыезде.

Суд признал Евдокимова виновным в мошенничестве и приговорил его к семи годам заключения, а также штрафу в 500 тыс. руб. Он был заключен под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО.

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В апреле этого года было прекращено уголовное дело против бывшего зампреда ФСС Сергея Ковалевского в связи с его смертью. Он обвинялся в покушении на хищение у фонда почти 2 млрд руб. Ему также инкриминировалось злоупотребление полномочиями при создании «Соцстраха» и причинение ущерба почти на 4 млрд руб. Через суд ФСС взыскал эту сумму с Ковалевского, но выплатить ее он не успел.

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Теги
Елена Чернышова
Фонд социального страхования разработчик оправдательный приговор Мосгорсуд
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