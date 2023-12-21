 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В здании университета в центре Праги произошла стрельба

В здании Карлова университета в центре Праги произошла стрельба, есть погибшие
Неизвестный устроил стрельбу в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги. По данным полиции, есть несколько погибших и десятки раненых. Стрелок ликвидирован
Здание университета на площади Яна Палаха
Здание университета на площади Яна Палаха (Фото: Martin Moxter / Global Look Press)

В здании на площади Яна Палаха в центре Праги произошла стрельба, есть погибшие и раненые, сообщает чешская полиция в X.

Стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета, пишет портал Novinky.cz. Представитель факультета подтвердил, что дело касается их учреждения.

В здании университета в центре Праги произошла стрельба
Video

Портал со ссылкой на данные информационного агентства Aktu.cz, сообщает, что нападавший использовал длинноствольное оружие с оптикой. Также он публикует фотографию мужчины, который стоит на галерее здания с оружием в руках.

Позже полиция Чехии сообщила о ликвидации стрелка. «В настоящее время все здание эвакуируется, на месте происшествия несколько погибших и десятки раненых», — говорится в публикации чешской полиции в X.

Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе у ТЦ в Лос-Анджелесе
Общество
Фото:Brian Cassella / Chicago Tribune / ZUMA Press Wire / ТАСС

Российский журналист-политолог, бывший преподаватель Высшей школы экономики Сергей Медведев (признан иноагентом) сообщил, что в момент стрельбы читал лекцию. «Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла. Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение. <...> Мы со студентами забаррикадировались в аудитории», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Некоторые студенты с верхних этажей здания спрятались на крыше под козырьком, портал Novinky.cz публикует фотографии укрывшихся там людей. Укрывшиеся в здании студенты сообщили, что одна из девушек, спрятавшихся на крыше, сорвалась, пишет портал Idnes. По словам мэра Праги Богуслава Свободы, нападавший упал с верхних этажей здания и скончался. Очевидцы в соцсетях пишут, что он застрелился.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в связи с инцидентом отменил рабочую программу в Оломоуце (город на востоке страны) и возвращается в Прагу. «Я нахожусь в контакте с министром внутренних дел и полицией Чешской республики», — написал он в X. Глава МВД Чехии Вит Ракушан направился на место происшествия.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прага Чехия стрельба
Материалы по теме
СК возбудил дело после нападения со стрельбой на двух росгвардейцев
Общество
Олимпийского чемпиона отстранили от этапа Кубка мира за стрельбу в отеле
Спорт
Бойцу «Вагнера» вынесли приговор по делу о стрельбе в полицейских
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 100,51 (+1,46) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 91,71 (+1,3) Инвестиции, 17:37
Глава представительства ВОЗ в Москве сообщила о завершении миссии Общество, 18:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:51
Военная операция на Украине. Карта на 21 декабря Политика, 18:48
Вышел трейлер экранизации сказки «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя Life, 18:44
Суд отменил приговор бывшему главному IT-специалисту Фонда соцстрахования Общество, 18:34
В Кремле второй год подряд не будут проводить новогодний прием Политика, 18:25
Криптопроекты в ходе эирдропов раздали $26 млрд «бесплатных денег» Крипто, 18:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ким Чен Ын заявил о готовности нанести ответный ядерный удар Политика, 18:24
На Украине заявили о росте числа фиктивных браков для выезда за границу Политика, 18:22
В Киеве обвинили Bild в искажении слов Умерова о сроках возврата Крыма Политика, 18:21
Как развивается в России партнерское финансирование Отрасли, 18:17
Посла России вызвали в МИД Узбекистана из-за слов Прилепина Политика, 18:04
В здании университета в центре Праги произошла стрельба Общество, 17:58
Bloomberg назвал самые доходные в мире акции Инвестиции, 17:55