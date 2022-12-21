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В Подмосковье поезд чуть не снес застрявший на переезде грузовик. Видео
В Московской области грузовик КамаАз застрял на железнодорожном переезде. Машинист проезжающего поезда заметил его и успел затормозить.
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Теги
Подмосковье
переезд
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