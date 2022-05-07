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В Боливии на гору упал вертолет с 500 кг кокаина

На гору Сан-Игнасио-де-Веласко в департаменте Санта-Крус в Боливии упал вертолет с 500 кг кокаина на борту, члены экипажа получили ранения и взяты под стражу, сообщает Página Siete.

Инцидент произошел 5 мая около 18:00 по местному времени (6 мая 1:00 мск). По предварительным данным, партию кокаина планировали доставить в Бразилию, пишет газета. Членов экипажа с ранениями доставили в местный госпиталь, позже прокуратура взяла их под стражу в превентивном порядке. По информации издания, кокаин перевозили в пяти джутовых мешках.

Местные власти заявили изданию, что обратились в полицию в связи с угрозами от предполагаемых покупателей наркотика, которые потребовали вернуть кокаин.

Прокурор департамента провинции Санта-Крус Роджер Мариака сообщил Gigavisión, что этим делом займется представитель ведомства, прикомандированный к Специализированной прокуратуре контролируемых веществ в Сан-Игнасио-де-Веласко. В расследовании будут участвовать и Специальные силы по борьбе с наркотиками (FELCN).

«Назначенный прокурор уже в дальнейшем будет подробно отчитываться о том, какие были бы материалы. <...> Они выезжают, чтобы узнать, есть ли пострадавшие, есть ли контролируемые или химические вещества или огнестрельное оружие», — рассказал Мариака.

В Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе на фабрике Nespresso
Общество
Фото:Pierre Albouy / Reuters

5 мая на фабрике Nestle Nespresso в Ромоне на западе Швейцарии обнаружили около 500 кг (1102 фунта) кокаина стоимостью более 50 млн швейцарских франков ($50,65 млн) в контейнере с мешками для кофейных зерен.

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По данным местной полиции, компания Nespresso сама сообщила об обнаружении сотрудниками «неопределенного белого вещества» при разгрузке мешков с кофейными зернами из Бразилии. Экспертиза показала, что это был кокаин.

В компании заверили, что наркотик не контактировал ни с одним продуктом или оборудованием, которое используется для производства кофе. В полиции предположили, что кокаин предназначался для европейского рынка.


 

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Боливия кокаин падение вертолета
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В Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе на фабрике Nespresso
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