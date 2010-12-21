В Минске суд вынес приговор 600 оппозиционерам

Согласно заявлению главы минского ГУВД Леонида Фармагея, задержанные 19 декабря митингующие будут арестованы на срок от 5 до 15 суток. При этом начальник минской милиции отметил, что часть задержанных были отпущены, в основном подростки.
Напомним, в минувшее воскресенье, 19 декабря, в Минске по окончании голосования на президентских выборах произошли столкновения между милицией и протестующими. Около десяти человек, отделившихся от общей толпы митингующих, попытались штурмом взять Дом правительства. Они разбили несколько окон, после чего от здания их оттеснил ОМОН.
В результате беспорядков были задержаны около 600 человек, в том числе оппозиционные кандидаты в президенты. По сообщениям белорусских СМИ, против участников митинга правоохранительные органы использовали световые гранаты и дубинки.