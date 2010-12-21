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В Минске суд вынес приговор 600 оппозиционерам
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В Минске суд вынес приговор 600 оппозиционерам
Общество, 21 дек 2010, 12:44
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В Минске суд вынес приговор 600 оппозиционерам
В Минске суд решил арестовать задержанных около 600 оппозиционеров, вышедших протестовать против результатов президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Об этом сообщает радио "Свобода".

Согласно заявлению главы минского ГУВД Леонида Фармагея, задержанные 19 декабря митингующие будут арестованы на срок от 5 до 15 суток. При этом начальник минской милиции отметил, что часть задержанных были отпущены, в основном подростки.

Напомним, в минувшее воскресенье, 19 декабря, в Минске по окончании голосования на президентских выборах произошли столкновения между милицией и протестующими. Около десяти человек, отделившихся от общей толпы митингующих, попытались штурмом взять Дом правительства. Они разбили несколько окон, после чего от здания их оттеснил ОМОН.

В результате беспорядков были задержаны около 600 человек, в том числе оппозиционные кандидаты в президенты. По сообщениям белорусских СМИ, против участников митинга правоохранительные органы использовали световые гранаты и дубинки.

Теги: ГУВД , Лукашенко Александр Григорьевич , Минск , оппозиционер
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