Титул «Мисс Вселенная» завоевала участница из Мексики

Фатима Бош Фернандес (в центре) (Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters)

Конкурс «Мисс Вселенная — 2025» выиграла участница из Мексики Фатима Бош Фернандес. Второе место заняла представительница Таиланда Правенар Сингх. Также в первой пятерке оказались представительницы Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара Стефани Абасали, Ахтиса Манало и Оливия Ясе.

Россиянка Анастасия Венза не вошла в топ-30 финалисток.

Во время подготовительных мероприятий один из организаторов конкурса — тайский предприниматель Нават Ицарагрисил — публично раскритиковал Фатиму Бош за то, что она не присутствовала на спонсорской фотосессии, назвав девушку «тупой». Сам Ицарагрисил заявил, что не использовал это слово. Из-за перепалки с Бош бизнесмен вызвал охрану, чтобы ее вывели из помещения, в знак солидарности помещение покинули еще несколько конкурсанток.

Этот инцидент осудил другой организатор конкурса — мексиканский бизнесмен и президент Miss Universe Organization Рауль Роча Канту. Тайского предпринимателя отстранили от работы.

Как писал Bloomberg, между Канту и Ицарагрисилом в целом возникли разногласия из-за разных подходов к конкурсу. Тайский бизнесмен стремится превратить его в развлечение с упором на рекламу и инфлюенсеров, которое будет приносить прибыль, а Канту отвергает этот подход и хочет, чтобы «Мисс Вселенная» оставалась «платформой для расширения прав и возможностей женщин».

В этом году во время конкурса произошли и другие громкие события. Один из членов жюри, ливанско-французский композитор и бизнесмен Омар Арфуш заявил о своем уходе, пригрозив организатором судом из-за фальсификации. По словам Арфуша, было проведено «тайное голосование» среди тех, кто не входит в официальное жюри, с целью предварительного отбора 30 лучших из 136 участников. Арфуш подчеркнул, что у одного из участников неофициальной группы были романтические отношения с одной из кандидаток.

Организаторы конкурса отвергли эти обвинения, заявив, что группа лиц, о которой говорил Арфуш, была официальным отборочным комитетом для некой «отдельной инициативы социального воздействия».

Материал дополняется.