В Таиланде 21 ноября пройдет финал 74-й конкурса красоты «Мисс Вселенная». Какой самый распространённый возраст среди участниц и скольким из них больше 40 лет — в инфографике РБК

Анастасия Венза (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

В Бангкоке 21 ноября в 8:00 по местному времени (4:00 мск) жюри выберет «Мисс Вселенную — 2025». Конкурс начался 5 ноября и проходит в несколько этапов, в нем принимают участие девушки из 120 стран мира.

Большинству претенденток 26 лет, таких в списке 13. Также среди конкурсанток по 12 девушек в возрасте 22 и 28 лет. В целом средний возраст участниц – 26 лет, двум девушкам 42 года.

С 2024 года в конкурсе «Мисс Вселенная» отменены возрастные ограничения для совершеннолетних участниц — до этого за звание могли побороться только девушки с 18 до 28 лет. Два года спустя в списке 32 девушки старше этого порогового значения, то есть 26,7% от общего числа.

Рекорд по возрасту в этом году — 42 года, он принадлежит двум женщинам: Николь Пейликер-Виссер с карибского острова Бонайре и Соланж Туишиме Кейте из Руанды. В прошлом году самой возрастной участницей стала Беатрис Нджоя с Мальты, на момент проведения конкурса было 40 лет.

Россию в 2025 году представляет 22-летняя Анастасия Венза из Подмосковья, завоевавшая звание «Мисс Россия — 2025». В российском конкурсе действуют более жесткие ограничения для девушек — возраст от 17 до 23 лет, также обязательно отсутствие детей и разводов.

В международном конкурсе участие матерей и замужних женщин разрешено с 2023 года, в нынешнем году среди претенденток пять матерей. Также одна претендентка — Микаела Томанова из Чехии — имеет кандидатскую ученую степень в сфере инфекционных и тропических болезней, а еще десять девушек являются магистрами.