Картину Фриды Кало продали за рекордную для женщин-художниц сумму
Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало продали за $54,7 млн на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, это является рекордной ценой для работы художницы-женщины. Об этом сообщает The Guardian.
Покупатель пока не раскрывается, торги продолжались четыре минуты.
Картина El sueño (La cama), или «Сон», была написана в 1940 году. На ней изображена сама Кало, спящая в кровати, а на балдахине над ней — улыбающийся скелет, обмотанный динамитом.
The Guardian отмечает, что проданная картина находилась в частной коллекции, имя владельца которой не разглашается. При этом работы Кало, находящиеся в музеях и частных коллекциях на территории Мексики, являются памятником искусства и запрещены для продажи.
купили в 2014 году за $44,4 млн.
Продажа картины Кало побила рекорд и для латиноамериканского искусства, который ранее она сама же удерживала с полотном Diego y Yo («Диего и я»). В 2021 году его продали за $34,9 млн.
