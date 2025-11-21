 Перейти к основному контенту
Картину Фриды Кало продали за рекордную для женщин-художниц сумму

Картину Фриды Кало продали на аукционе в Нью-Йорке почти за $55 млн
Сумма, за которую купили картину El sueño, написанную мексиканской художницей в 1940 году, стала рекордной и для латиноамериканского искусства
Фото: Kobe Li / Reuters
Фото: Kobe Li / Reuters

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало продали за $54,7 млн на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, это является рекордной ценой для работы художницы-женщины. Об этом сообщает The Guardian.

Покупатель пока не раскрывается, торги продолжались четыре минуты.

Картина El sueño (La cama), или «Сон», была написана в 1940 году. На ней изображена сама Кало, спящая в кровати, а на балдахине над ней — улыбающийся скелет, обмотанный динамитом.

The Guardian отмечает, что проданная картина находилась в частной коллекции, имя владельца которой не разглашается. При этом работы Кало, находящиеся в музеях и частных коллекциях на территории Мексики, являются памятником искусства и запрещены для продажи.

Новый рекорд модерна: «Портрет Элизабет Ледерер» Климта ушел за $236 млн
Стиль
Густав Климт &laquo;Портрет Элизабет Ледерер&raquo; (фрагмент)
Ранее самой дорогой проданной на аукционе картиной авторства женщины была работа американки Джорджии О'Кифф «Дурман/Белый цветок № 1», которую купили в 2014 году за $44,4 млн.

Продажа картины Кало побила рекорд и для латиноамериканского искусства, который ранее она сама же удерживала с полотном Diego y Yo («Диего и я»). В 2021 году его продали за $34,9 млн.

