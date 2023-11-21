«Коммерсантъ» узнал о приостановке применения системы с ИИ в клиниках

Речь идет о системе для анализа снимков компьютерной томографии Botkin.AI, разработанной «Интеллоджик», пишет газета. Ведомство сочло, что она может причинить вред жизни и здоровью граждан

Росздравнадзор впервые приостановил использование медицинской системы с искусственным интеллектом «в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от 8 ноября, обнаруженное в реестре ведомства. Речь идет о системе для анализа снимков компьютерной томографии Botkin.AI. Сейчас проводится проверка производителя, заявили изданию в Росздравнадзоре.

Botkin.AI получила регистрационное удостоверение в 2020 году. Разработчик системы с ИИ — компания «Интеллоджик». В 2019 году она привлекла 100 млн руб. от ряда инвесторов, в том числе созданного при участии «Росатома» Digital Evolution Ventures, RBV Capital (фонда «Р-Фарм» и Российской венчурной компании), а в 2020 году — еще 160 млн руб., в том числе от «Ташир Медика» Самвела Карапетяна и «Юникорн Кэпитал Партнерс», управляющей компании венчурного фонда Минпромторга. В начале ноября глава Росздравнадзора Алла Самойлова на форуме Novamed сообщила, что ведомство впервые приостановило применение системы с ИИ из-за «отсутствия клинического эффекта и неоднократно выявленных дефектов функционирования». Тогда она не уточнила, о какой разработке идет речь.

По данным Kartoteka.ru, на которые ссылается газета, сейчас около 17,6% «Интеллоджик» владеет «Ташир Медика», еще 8,9% принадлежит основателю стартапа Сергею Сорокину, по 3,1% — у Дмитрия Шарова и Тимура Авдеенко, 1,5% — у Олега Бухвалова. Выручка компании в 2022 году составила 15,5 млн руб., чистый убыток — 100 млн руб.

В «Ташир Медика» заявили, что осведомлены о приостановке использования Botkin.AI и разбираются в причинах этого. В «Юникорн Кэпитал Партнерс» сказали, что «Интеллоджик» находится «в процессе технической реорганизации», чем и объяснятся приостановка. Там исключили какую-либо угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В 2020 году разработчик системы заявлял о ее интеграции в созданную мэрией Москвы Единую радиологическую информсистему для помощи в выявлении рака легких, но в департаменте здравоохранения утверждают, что не используют Botkin.AI в столичных медучреждения. Там уточнили, что применяют такие ИИ-сервисы, как система по анализу медицинских изображений Celsus, платформы «Третье мнение» и AIDiagnostic. В минздраве Тульской области, где Botkin.AI тестировалась в трех медучреждениях, рассказали газете, что сейчас система не применяется из-за «ряда недостатков». В сети «Открытая клиника» использование Botkin.AI «поставлено на паузу в ожидании разъяснения от разработчика», рассказал изданию ее основатель Филипп Миронович.