Росздравнадзор отзовет из больниц партию бракованного преднизолона

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,09) Инвестиции, 20 апр, 16:27 Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 81,62 (-0,04) Инвестиции, 20 апр, 16:27
Генштаб объяснил неисполнение указания об отсрочке для многодетных отцов Политика, 12:31
ТАСС сообщил о назначении нового командующего Тихоокеанским флотом Политика, 12:28
Акционеры Сбербанка одобрили выплату рекордных дивидендов за 2022 год Инвестиции, 12:27
Германия сочла «нормальным» проведение операций ВСУ на территории России Политика, 12:19
В конгрессе США призвали Байдена прекратить «безудержную помощь» Украине Политика, 12:18
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 12:18
НАТО заявило об оказанной Украине помощи в размере $55 млрд Политика, 12:13
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Росздравнадзор отзовет из больниц партию бракованного преднизолона Общество, 12:09
В МИДе назвали «ощутимый прогресс» условием для продления зерновой сделки Политика, 12:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:07
В МИДе назвали план Китая возможной базой для «мирных усилий» на Украине Политика, 12:07
Кредитный рейтинг СК «Согласие-Вита» подтвержден НКР на уровне A.ru Пресс-релиз, 12:06
В Kaiko заявили о переходе лидерства в торгах биткоином к паре с TrueUSD Крипто, 12:06
О каких расходах умалчивают продавцы недвижимости в ОАЭ Pro, 12:04
Общество ,  
0 

Росздравнадзор отзовет из больниц партию бракованного преднизолона

Росздравнадзор отзовет из больниц 41 тыс. упаковок бракованного преднизолона
В препарате, который поставляется в виде раствора, нашли механические включения. В Росздравнадзоре подчеркнули, что отзыв нескольких партий не повлияет на обеспеченность этим лекарством, поскольку рынок им обеспечен
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Росздравнадзор отзовет партию гормонального препарата широкого спектра действия «Преднизолон Эльфа», в нескольких сериях которого нашли нарушения, сообщается на сайте ведомства.

«Это никак не повлияет на обеспеченность населения и лечебной сети этим препаратом, поскольку рынок обеспечен препаратами преднизолона», — подчеркнули в Росздравнадзоре.

По словам источников «Известий», речь идет о двухнедельном запасе препарата, или 41 тыс. упаковок препарата, часть из которых уже могла попасть в медицинские учреждения, в том числе на Московскую областную станцию скорой помощи. Претензии были не только к описанию препарата, но и к его качеству: в препарате выявили «механические включения», пишет издание со ссылкой на письмо Росздравнадзора к своим территориальным органам, региональным властям и в медицинские организации.

Как следует из письма Росздравнадзора, «механические включения» обнаружили в растворе внутривенного и внутримышечного введения в ампулах производства «Индус Фарма Пвт. Лтд» (Индия), который поставляет фармкомпания НПЦ «Эльфа» из Балашихи. РБК обратился за комментариями в НПЦ «Эльфа», на Московскую областную станцию скорой помощи и в пресс-службу минздрава региона.

Насколько опасна отозванная партия, судить сложно, поскольку все зависит от природы механических включений, отметил в беседе с «Известиями» глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Например, раствор может поменять цвет как из-за того, что закончился срок годности, так и из-за того, что производитель поменял пробку, а она оказалась некачественной и окрасила препарат, сказал он.

В национальной системе «Честный знак», отслеживающей оборот медицинских препаратов по обязательным QR-кодам на упаковке, сообщили изданию, что все участники рынка в автоматическом режиме получили информацию в личных кабинетах системы маркировки о запрете продажи этих препаратов. При попытке их розничной продажи нарушение будет фиксироваться, а информация — передаваться в Росздравнадзор.

Читайте на РБК Pro
О каких расходах умалчивают продавцы недвижимости в ОАЭ
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
Уходит эпоха холодных звонков и CRM. Что теперь помогает продавать в b2b

Преднизолон — гормональный препарат широкого спектра. Его применяют при аллергиях, шоковых состояниях, бронхиальной астме, отеке мозга, системной красной волчанке и ревматоидном артрите, заболеваниях кожи и глаз, острой надпочечниковой недостаточности и ряде других заболеваний.

В декабре 2022 года НПЦ «Эльфа» уже сам отзывал продукцию «Индус Фарма Пвт. Лтд», следует из письма Росздравнадзора. Речь также шла о препарате «Преднизолон Эльфа», и нарушения, о которых сообщил поставщик, были те же самые: ошибки в описании и механические включения в препарате.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Любовь Порываева
препарат брак Росздравнадзор лекарства
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о плане властей нарастить производство лекарств
Политика
Мурашко сообщил о механизмах для предотвращения дефицита лекарств
Общество
В России впервые зарегистрировали клеточный препарат от рака за ₽39 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter