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Самострой Алекперова в Скатертном переулке в Москве снесли после иска

Совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова обвинили в незаконном сооружении конструкции на одном из зданий в центре Москвы. После иска со стороны городских властей конструкцию разобрали и миллиардер уведомил об этом суд
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Рабочие демонтировали конструкцию, в незаконном возведении которой на крыше жилого здания в Москве власти обвинили основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, сообщили РБК в Госинспекции по недвижимости и подтвердили в пресс-службе департамента городского имущества столицы.

«Коллеги сходили на объект и подтвердили, что конструкция демонтирована. В связи с этим мы планируем отказаться от иска, потому что проблема исчерпана», — сообщили РБК в пресс-службе департамента городского имущества Москвы, отметив, кто контроль за демонтажом осуществляла московская Госинспекция по недвижимости.

«На прошедшем 16 ноября судебном заседании ответчик заявил об устранении нарушений, и суд объявил перерыв, чтобы Госинспекция по недвижимости смогла это проверить и подтвердить. Сообщаем, что на сегодняшний день все нарушения устранены», — сообщили РБК в инспекции.

Речь идет о стройке, которую начал совладелец ЛУКОЙЛа на крыше жилого дома по адресу Скатертный переулок, 18. «Интерфакс» отмечал, что в июле 2022 года инспекторы обнаружили самовольно возведенные конструкции на крыше многоквартирного дома и выяснили, что права на находящиеся ниже на седьмом и восьмом этажах дома помещения принадлежит Алекперову. Строительные конструкции на кровле над этими помещениями были возведены без оформленной проектно-разрешительной документации.

11 октября стало известно, что власти Москвы считают конструкцию самостроем, и департамент городского имущества подал на Алекперова иск в Пресненский суд Москвы.

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Ранее в пресс-службе суда РБК поясняли, что власти в иске просили миллиардера и основателя ЛУКОЙЛа (десятое место рейтинга российских миллиардеров — 2022 Forbes с состоянием $10,5 млрд) «устранить угрозу причинения вреда путем прекращения работ на земельном участке». Власти также попросили «в случае неисполнения обязанности по устранению угрозы причинения вреда предоставить право осуществить мероприятия по освобождению земельного участка», сообщили в суде.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

По адресу Скатертный периулок, 18 расположен жилой комплекс «Дом у Никитских ворот». Согласно описаниям на сайтах риэлторских агентств, там расположены 23 квартиры.

В конце апреля Алекперов покинул совет директоров ЛУКОЙЛа (ему принадлежит 28,3% акций) и ушел с поста президента компании, который занимал почти 30 лет. Такое решение он принял после того, как попал под санкции Великобритании. Ему запрещен въезд в страну, а его активы должны быть заблокированы.

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Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Вагит Алекперов самострой суд ЛУКОЙЛ
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