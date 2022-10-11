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Власти Москвы подали на Алекперова в суд из-за самостроя

Департамент городского имущества Москвы подал в суд на Алекперова из-за самостроя
Основатель ЛУКОЙЛа начал стройку на крыше многоэтажного дома в центре Москвы, которую власти сочли угрозой для пешеходов
ЛУКОЙЛ LKOH ₽4 098 +1,56% Купить
Вагит Алекперов
Вагит Алекперов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В картотеке Пресненского районного суда Москвы зарегистрирован иск департамента городского имущества и правительства Москвы к Алекперову В.Ю.

Исковое заявление было зарегистрировано 10 августа, 17 августа принято к производству. Судебное заседание назначено на 16 ноября. Иск отнесен к категории дел «Споры, связанные с самовольной постройкой».

РБК в пресс-службе суда пояснили, что власти в своем иске просят миллиардера и основателя ЛУКОЙЛа (десятое место рейтинга российских миллиардеров — 2022 Forbes с состоянием $10,5 млрд) «устранить угрозу причинения вреда путем прекращения работ на земельном участке». Власти также попросили «в случае неисполнения обязанности по устранению угрозы причинения вреда предоставить право осуществить мероприятия по освобождению земельного участка», сообщили в суде.

РБК отправил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

В конце апреля Алекперов покинул совет директоров ЛУКОЙЛа (ему принадлежит 28,3% акций) и ушел с поста президента компании, который занимал почти 30 лет. Такое решение он принял после того, как попал под санкции Великобритании. Ему запрещен въезд в страну, а его активы должны быть заблокированы.

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Теги
Елена Чернышова, Екатерина Костина Екатерина Костина
Вагит Алекперов Москва суд самострой
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