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При землетрясении в Индонезии погибли десятки человек, сотни пострадали
В результате землетрясения в Индонезии погибли не менее 40 человек и 300 пострадали
Во время землетрясения в Индонезии около 20 человек погибли и по меньшей мере 300 получили ранения, передает в Twitter агентство AFP со ссылкой на местные власти.
«По информации, которую я имею на данный момент, только в этой больнице умерло около 20 человек и находятся на лечении не менее 300 человек», — сказал журналистам представителей властей.
Позднее AFP уточнило, что погибли не менее 44 человек.
Землетрясение произошло в провинции Западная Ява, его магнитуда составила 5,6, передает Reuters.
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