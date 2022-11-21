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Военный суд оправдал трех офицеров ФСБ по делу о мошенничестве

Адвокат: суд оправдал трех офицеров ФСБ по делу о мошенничестве
Офицеров обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. Суд оправдал их и проходящего по делу предпринимателя
Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»
Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

Второй западный окружной военный суд оправдал трех офицеров управления авиации Федеральной службы безопасности по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Роман Ижокин.

«Суд вынес оправдательный приговор по делу Юрия Кравченко, Сергея Романова и Артема Сохина. В их действиях суд не нашел состава преступления», — сказал Ижокин, представлявший интересы Романова.

«Коммерсант» указывает, что, помимо офицеров ФСБ, также оправдан проходивший по делу предприниматель из Ставрополя Вазген Бабаханян. Всех их освободили из-под конвоя.

Как пишет газета, в деле речь шла о хищении 63,5 млн рублей при исполнении контракта между управлением авиации ФСБ и компанией «Асстрой» Бабаханяна. Последняя взяла на себя обязательство построить комплекс для размещения летного и инженерно-технического состава ФГКУ «Объединенный арктический авиаотряд». По версии следствия, казарму хотели сделать сборно-разборной, но в итоге объект оказался не отвечающим техническому заданию.

Следствие считало, что офицеры существенно занизили начальную цену, что не позволило участвовать в тендере 345-му механическому заводу из Балашихи и были созданы условия препятствия для участия в проекте добросовестных хозяйствующих субъектов. Защита настаивала, что контракт позволил построить здание, которое сейчас эксплуатируется, и сэкономить бюджетные средства. В доказательство последнего были предъявлены результаты экспертизы, проведенной управлением авиации ФСБ.

Изначально следствие о хищении средств управления авиации ФСБ вело МВД Коми и в нем фигурировал только Бабаханян, но позже дело объединили с военным расследованием, по которому стали проходить и офицеры, отмечает газета. Обвинение в окончательной редакции им предъявили в январе. Источник ТАСС сообщал, что фигуранты дела не признали вину.

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Мошеничество злоупотребление полномочиями ФСБ оправдательный приговор военный суд
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