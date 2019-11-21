В Казани вынужденно приземлился летевший в Москву лайнер А321

Лайнер авиакомпании Red Wings следовал из Екатеринбурга в Москву. У него сработал датчик о неисправности, после чего пилоты решили сесть в Казани

В Казани самолет Airbus А321 авиакомпании Red Wings совершил вынужденную посадку. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Борт следовал рейсом из Екатеринбурга в Москву. Всего, как сообщили РБК в транспортной прокуратуре, на борту самолета было 123 пассажира и десять членов экипажа. В аэропорту Казани он приземлился в 17:24.

«Причиной посадки явилась сработка датчика утечки масла с правого двигателя. Посадка судна произошла в штатном режиме», — сообщили в прокуратуре.

Людей с самолета направили в стерильную зону. Из Казани они вылетят резервным бортом. «Пассажиры накормлены, напоены. Соблюдение их прав контролируется Татарской транспортной прокуратурой», — добавили в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings.