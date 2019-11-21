В США впервые применили технику понижения температуры тела при операции

Методика позволяет охладить тело находящегося в критическом состоянии пациента до 10–15 °С, что дает врачам дополнительно несколько часов, чтобы провести операцию

Фото: Brian Snyder / Reuters

Группа врачей из медицинского центра при Университете Мэриленда первой в мире провела операцию, в ходе которой удалось успешно применить технику снижения температуры тела человека. Об этом сообщает New Scientist со ссылкой на руководителя группы Сэмюэля Тишермана.

По его словам, эта техника называется Emergency Preservation and Resuscitation (EPR) (срочная консервация и реанимирование. — РБК). Это процедура, при которой пациент с острой травмой, такой как огнестрельное или ножевое ранение, охлаждается до 10–15 °С. Охлаждение производится путем ввода в кровь остуженного физраствора. Это позволяет врачам получить несколько часов, чтобы провести операцию без риска гибели пациента.

Как пояснил Тишерман, при обычной температуре тела человека его клеткам необходим постоянный запас кислорода для выработки энергии. «Когда наше сердце перестает биться, кровь больше не несет кислород к клеткам. Без кислорода наш мозг может функционировать около пяти минут. <...> Однако снижение температуры тела и мозга замедляет или останавливает все химические реакции в клетках, которые, как следствие, нуждаются в меньшем количестве кислорода», — объяснил он.

Проведение экспериментальной операции было одобрено Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA), которое освободило врачей от согласия пациента на проведение такой процедуры, так как его травма потенциально могла привести к летальному исходу, а альтернативного лечения не существовало.