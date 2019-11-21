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Минобороны показало видео испытаний модернизированных пушек
В Кузбассе испытали артиллерийские установки большой мощности 2С7М «Малка», разработанные еще в СССР. В октябре завершилась их модернизация, о которой сообщало американское издание, называвшее советские установки «богом войны»
Самоходная артиллерийская установка САО 2С7М «Малка» (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

В Кузбассе прошли испытания самоходных артиллерийских установок большой мощности 2С7М «Малка». Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись учений.

На кадрах показаны направляющиеся к месту стрельбищ «Малки». После того, как военные заряжают их, четыре артиллерийские установки делают несколько выстрелов.

Минобороны отмечает, что во время учений военные нанесли удары по позициям условного противника на расстоянии 30 км, используя технику точечного прицела. «Огонь велся с открытых огневых позиций по навесной траектории. Корректировку поражения целей в воздухе осуществлял беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», — говорится в сообщении. В испытаниях принимали участия около 500 человек и более 80 единиц техники.

2С7М «Малка» была создана в 1985 году на базе артиллерийской установки 2С7 «Пион», разработанной в 1970-х годах в СССР. На вооружение «Малки» приняли в 1986 году. Их модернизацией занималась компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»), которая заявляла в октябре этого года об окончании работ. У 203-миллиметровой «Малки» заменили коробки передач, механизм распределения, а также агрегаты энергообеспечения. В технике также установили новую аппаратуру внутренней связи, приема и обработки информации.

Технологии и медиа
Американские СМИ рассказали о модернизации Россией сверхмощных орудий

В сентябре прошлого года американское издание The National Interest узнало о том, что российская армия начала модернизацию советской тяжелой военной артиллерии, прозванной «богом войны». В статье говорилось о самоходных 240-миллиметровом миномете 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубице 2С7 «Пион», которые могут стрелять боеприпасами с ядерным зарядом. Издание отмечало, что усовершенствованным оружием 45-ю артиллерийскую бригаду и другие.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: артиллерия, Минобороны России, учения
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