Американские СМИ рассказали о модернизации Россией сверхмощных орудий

Россия начала модернизировать советскую тяжелую артиллерию, прозванную «богом войны». Об этом сообщает The National Interest со ссылкой на данные ​Агентства иностранных военных исследований армии США (FMSO).

«В Советском Союзе было множество тяжелых артиллерийских орудий, которые могли стрелять ядерными и обычными снарядами, что НАТО бы познало на горьком опыте, если бы холодная война стала горячей», — отмечает издание.

По данным агентства, речь идет о самоходных 240-миллиметровом миномете 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубице 2С7 «Пион», которые могут стрелять боеприпасами с ядерным зарядом. Делаются попытки использовать боеприпасы с лазерным наведением. Усовершенствованным советским оружием оснащают 45-ю артиллерийскую бригаду и некоторые другие, сообщает The National Interest.

При этом FMSO отмечает, что аналитики американской армии не могут понять, почему Россия возвращает советские пушки. По одной из версий, они могут «стереть в порошок» городские и полевые укрепления противника. Аналитики агентства полагают, что промышленная база России и ее финансовые ресурсы недостаточны для изготовления большого количества баллистических ракет, в то время как снаряды для «Тюльпана» и «Пиона» производить намного быстрее и дешевле.