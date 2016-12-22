Американские СМИ рассказали о модернизации Россией сверхмощных орудий

Россия начала модернизировать советскую тяжелую артиллерию, прозванную «богом войны». Об этом сообщает The National Interest со ссылкой на данные Агентства иностранных военных исследований армии США (FMSO).
«В Советском Союзе было множество тяжелых артиллерийских орудий, которые могли стрелять ядерными и обычными снарядами, что НАТО бы познало на горьком опыте, если бы холодная война стала горячей», — отмечает издание.
По данным агентства, речь идет о самоходных 240-миллиметровом миномете 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубице 2С7 «Пион», которые могут стрелять боеприпасами с ядерным зарядом. Делаются попытки использовать боеприпасы с лазерным наведением. Усовершенствованным советским оружием оснащают 45-ю артиллерийскую бригаду и некоторые другие, сообщает The National Interest.
При этом FMSO отмечает, что аналитики американской армии не могут понять, почему Россия возвращает советские пушки. По одной из версий, они могут «стереть в порошок» городские и полевые укрепления противника. Аналитики агентства полагают, что промышленная база России и ее финансовые ресурсы недостаточны для изготовления большого количества баллистических ракет, в то время как снаряды для «Тюльпана» и «Пиона» производить намного быстрее и дешевле.