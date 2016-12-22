СК обвинил московских участковых в создании ОПГ «черных риелторов»

Московских участковых, подозреваемых в хищении квартир пенсионеров, обвинили в создании преступного сообщества. Полицейские и их сообщники «опекали» одиноких людей и переоформляли их квартиры с целью продажи

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Во вторник, 20 ноября, Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК России (организация преступного сообщества) в отношении задержанных в феврале этого года участковых полицейских и их сообщников, рассказал РБК источник в СК и подтвердил источник в центральном аппарате МВД. Следствие подозревает членов организованной преступной группы (ОПГ) в причастности к исчезновению одиноких людей и незаконной продаже их квартир.

РБК отправил запрос в пресс-службу СКР с просьбой подтвердить факт возбуждения уголовного дела. ​

«Уголовное дело по статье об организации преступного сообщества возбудили в отношении двух участковых полицейских — Андрея Наумова и Андрея Спиридонова, а также их сообщников, гражданских лиц: Ифтихора Тешаева и Сергея Кима», — рассказал РБК источник в СКР.

Следствие вышло на них после того, как в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении риелтора, которого подозревали в хищении квартиры пенсионера Михаила Самохина, расположенной на Шоссе Энтузиастов, рассказал источник. Тогда расследование показало, что к исчезновению хозяина квартиры могут быть причастны Сергей Ким и участковый полицейский Андрей Спиридонов.

На допросе старший лейтенант Спиридонов рассказал следователю о еще нескольких подобных эпизодах. По его словам, в начале 2017 года к нему обратился его коллега Андрей Наумов, который сообщил о квартире в доме 22 в Юрьевском переулке, где проживает одинокий пенсионер Валерий Шипов, говорит источник. «Наумов попросил помочь ему с поиском людей, которые могли бы взять на себя переоформление квартиры и вывезти хозяина за пределы Московской области», — сообщил источник в полиции.

Участковый обратился за помощью к своему знакомому Сергею Киму, отметил собеседник. «Ким согласился помочь и пообещал участковым гонорар в размере 1 млн руб. каждому», — добавили в полиции. Спустя полгода квартира была переоформлена на отца жены Кима, ​а пенсионера вывезли за пределы Московской области. Давший показаний участковый сообщил, что ему неизвестно, где находится Шипов и жив ли он.