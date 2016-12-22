СК обвинил московских участковых в создании ОПГ «черных риелторов»

Телеканал Газета Журнал РБК+ Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Отрасли Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018 C-News
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,80 -0,36 EUR Бирж. 74,99 -0,26 Brent 63,12 -1,39% USD Нал. 66,71 65,28 EUR Нал. 75,96 74,53 USD ЦБ 65,95 0,36 EUR ЦБ 75,15 -0,03 EUR/USD 1,1392 0,0022 BTC/USD Бирж. 4 495,50 114,68 IMOEX 2 359,33 0,76% RTSI 1 128,66 1,06% DJIA 24 570,65 0,43% Nasdaq 6 988,65 1,16%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Отрасли
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
C-News
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $1 950 (+26,75%) прогноз Barclays Capital к 21.11.19 Купить
Доллар/Рубль ₽65,7 (-0,16%) прогноз Dukascopy Bank SA к 28.11.18 Купить
Татнефть ₽591 (+11,01%) прогноз Церих к 20.12.18 Купить
Align $335 (+57,27%) прогноз Barclays Capital к 19.11.19 Купить
Intel $55 (+12,84%) прогноз CFRA к 06.11.19 Купить
Amazon $1 950 (+26,75%) прогноз Barclays Capital к 21.11.19 Купить
Доллар/Рубль ₽65,7 (-0,16%) прогноз Dukascopy Bank SA к 28.11.18 Купить
Татнефть ₽591 (+11,01%) прогноз Церих к 20.12.18 Купить
Align $335 (+57,27%) прогноз Barclays Capital к 19.11.19 Купить
Intel $55 (+12,84%) прогноз CFRA к 06.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 65,95 (+0,36) Quote, 12:26
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 75,15 (-0,03) Quote, 12:26
Балетмейстер рассказал о конфликте со сбитым в Шереметьево мужчиной Общество, 19:04 СК возбудил второе дело после самоубийства смоленской школьницы Общество, 18:52 Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов РБК и Thomson Reuters, 18:52 Bitcoin подешевел на $15,5 тыс. с декабря 2017 года Крипто, 18:49 «Выживут только гибкие и высокоэффективные»: эксперты об уходе Castorama Потребрынок, 18:48  Агент Нурмагомедова анонсировал поединок с Мейвезером в 2019 году Спорт, 18:46 СК обвинил московских участковых в создании ОПГ «черных риелторов» Общество, 18:39 Суд поддержал ФНС в споре по начатой с подачи Путина «налоговой амнистии» Общество, 18:39 Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности РБК и Schneider Electric, 18:33 Минфин второй раз за месяц полностью разместил ОФЗ Финансы, 18:32 Снос Ховринской больницы. Фотогалерея Общество, 18:28  В Грузию не пустили создателя «Ералаша» Грачевского Общество, 18:22 На севере Москвы снесли Ховринскую больницу Общество, 18:21 Медведев разрешил ввозить праворульные машины без установки «ЭРА-ГЛОНАСС» Общество, 18:17
Общество , 18:39
0
СК обвинил московских участковых в создании ОПГ «черных риелторов»
Московских участковых, подозреваемых в хищении квартир пенсионеров, обвинили в создании преступного сообщества. Полицейские и их сообщники «опекали» одиноких людей и переоформляли их квартиры с целью продажи
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Во вторник, 20 ноября, Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК России (организация преступного сообщества) в отношении задержанных в феврале этого года участковых полицейских и их сообщников, рассказал РБК источник в СК и подтвердил источник в центральном аппарате МВД. Следствие подозревает членов организованной преступной группы (ОПГ) в причастности к исчезновению одиноких людей и незаконной продаже их квартир.

РБК отправил запрос в пресс-службу СКР с просьбой подтвердить факт возбуждения уголовного дела.

«Уголовное дело по статье об организации преступного сообщества возбудили в отношении двух участковых полицейских — Андрея Наумова и Андрея Спиридонова, а также их сообщников, гражданских лиц: Ифтихора Тешаева и Сергея Кима», — рассказал РБК источник в СКР.

Следствие вышло на них после того, как в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении риелтора, которого подозревали в хищении квартиры пенсионера Михаила Самохина, расположенной на Шоссе Энтузиастов, рассказал источник. Тогда расследование показало, что к исчезновению хозяина квартиры могут быть причастны Сергей Ким и участковый полицейский Андрей Спиридонов.

На допросе старший лейтенант Спиридонов рассказал следователю о еще нескольких подобных эпизодах. По его словам, в начале 2017 года к нему обратился его коллега Андрей Наумов, который сообщил о квартире в доме 22 в Юрьевском переулке, где проживает одинокий пенсионер Валерий Шипов, говорит источник. «Наумов попросил помочь ему с поиском людей, которые могли бы взять на себя переоформление квартиры и вывезти хозяина за пределы Московской области», — сообщил источник в полиции.

Участковый обратился за помощью к своему знакомому Сергею Киму, отметил собеседник. «Ким согласился помочь и пообещал участковым гонорар в размере 1 млн руб. каждому», — добавили в полиции. Спустя полгода квартира была переоформлена на отца жены Кима, ​а пенсионера вывезли за пределы Московской области. Давший показаний участковый сообщил, что ему неизвестно, где находится Шипов и жив ли он.

Осенью прошлого года Ким продал квартиру за 5,5 млн руб. и отдал участковым вознаграждение, сообщил источник в полиции.

6 февраля этого года сотрудники управления собственной безопасности МВД совместно с оперативниками ФСБ задержали полицейских Наумова и Спиридонова, рассказал источник.

Позднее следователи установили, что полицейские причастны к еще одному подобному эпизоду, связанному с квартирой в доме 20 в Юрьевском переулке, где проживала пенсионерка Панкратова. По этому факту в ГСУ СК по Москве также было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Наумова​ и его сообщника Ифтихора Тешаева​. В полиции рассказали, что обвиняемые на протяжении года склоняли ​пенсионерку, владевшую квартирой в доме 20 в Юрьевском переулке, к употреблению спиртных напитков, а затем получили ее согласие на заключение договора ренты и переоформили квартиру на свое доверенное лицо.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: участковый, ОПС, Следственный Комитет РФ
Следующая главная новость
Материалы по теме
Участковые проверят все квартиры Москвы на наличие нелегальных мигрантов
Общество
В Москве пьяный участковый сбил насмерть гражданина Бразилии
Общество
В Кемеровской области участковый до смерти избил полицейского
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter