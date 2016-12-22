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Суд оправдал приговоренного за отказ подписать протокол секретаря суда
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Суд оправдал приговоренного за отказ подписать протокол секретаря суда
Общество, 16:41
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Суд оправдал приговоренного за отказ подписать протокол секретаря суда
В Петербурге оправдали экс-секретаря суда Александра Эйвазова, осужденного за отказ подписать подготовленный не им протокол заседания суда. Летом 2018 года суд приговорил его к заключению в колонии за препятствование правосудию
Александр Эйвазов (Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ)

Санкт-Петербургский городской суд оправдал бывшего секретаря Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Александра Эйвазова, осужденного летом 2018 года за отказ подписать судебный протокол. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Иван Павлов, представлявший интересы Эйвазова, и подтвердила РБК пресс-секретарь суда Дарья Лебедева.

«Санкт-Петербургский городской суд приговор Калининского районного суда города Санкт-Петербурга отменил, Эйвазова оправдал в связи с отсутствием состава [преступления], с правом на реабилитацию», — сообщила Лебедева РБК.

Эйвазов был осужден за воспрепятствование правосудию с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 294 УК РФ) и приговорен к 1 году и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили в течение года после освобождения занимать государственные должности.

Калининский районный суд счел, что Эйвазов «умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания, желая отмены приговора из личной неприязни к судье».

Ранее РБК сообщал, что Эйвазов​ уволился из Октябрьского районного суда в конце 2016 года и разослал около 80 обращений в МВД, Следственный комитет, прокуратуру, Верховный суд, трудовую инспекцию и другие инстанции с требованием проверить массовые нарушения в суде. Он сообщил, что судья Ирина Керро унижала обвиняемых и принимала решения об избрании меры пресечения, основываясь на их национальности, позволяла себе грубые насмешки над подсудимыми, а также состояла в приятельских отношениях с прокурором.

В деле арестованного секретаря суда нашли пустой протокол с подписью
Общество

В Октябрьском суде, по словам юриста, также нарушалось трудовое законодательство, ему и другим секретарям не платили за переработки.

После этого на него завели уголовное дело за отказ подписать протокол одного из судебных заседаний. Не желая ставить подпись, Эйвазов помешал осуществлению правосудия, сочли в ГСУ СКР по Петербургу. Сам Эйвазов говорил, что протокол подготовил не он, а другой сотрудник, а сам документ его попросили подписать задним числом, когда он уже не работал в суде. Спустя месяц в его отношении возбудили дело по статье о «воспрепятствовании осуществлению правосудия с использованием служебного положения» и объявили в розыск.

Amnesty International и общество «Мемориал» признали Александра Эйвазова политзаключенным.

Авторы: Наталья Демченко, Маргарита Алехина.
Теги: судебный приговор , апелляция
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